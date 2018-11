Paratici | ' Pogba? La Juventus gli vuole molto bene' Ovazione dai tifosi

Paratici : Pogba? La Juve gli vuole bene : ANSA, - TORINO, 7 NOV - " Pogba? Come lui vuole bene a noi, noi vogliamo molto bene a lui, ma è un giocatore del Manchester United ed è superfluo parlarne. Pensiamo alla partita di questa sera, che è ...

Paratici : Pogba? La Juve gli vuole bene : Il ds della Juve ntus, Fabio Paratici , commenta così gli applausi che, durante il riscaldamento, l'Allianz Stadium ha rivolto al campione del mondo che stasera torna a Torino da avversario. In tema di ...

Juve - il ritorno di Pogba è bollente : Paratici in realtà 'conferma' : Le polemiche con Mou e le ripicche dello Special One sono solo la parte esteriore di un malessere che ha costretto l'agente del campione del mondo, Mino Raiola, a guardarsi intorno. Il feeling estivo ...

Juventus - Paratici : “Mai trattati Milinkovic e Pogba. Su Marotta dico che…” : Juventus , Paratici - Fabio Paratici come riportato da “Rmc Sport“, Dal palco del Premio Manlio Scopigno, ha sottolineato il suo punto di vista sull’inizio di stagione della Juventus , sulla situazione Ronaldo e sulle possibili operazioni di mercato. Su Cristiano Ronaldo “Abbiamo già espresso la nostra posizione, gli diamo tutto il nostro supporto, abbiamo una grandissima considerazione […] L'articolo Juventus , ...

