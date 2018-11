Paralizzato dopo un’aggressione razzista | Jerry è pronto a perdonare

vanityfair

: Jerry è rimasto paralizzato a vita dopo un pestaggio razzista. In queste ore la sua storia sta facendo il giro dei… - channeldraw : Jerry è rimasto paralizzato a vita dopo un pestaggio razzista. In queste ore la sua storia sta facendo il giro dei… - JacqTw : Lo so che il traffico paralizzato a Roma è scontato come il fatto che dopo la notte viene il giorno ma che palle lo stesso #Buongiorno - infoitsalute : Giovane mangia lumaca per gioco e resta paralizzato: morto dopo 8 anni di sofferenze -

(Di mercoledì 7 novembre 2018)Boakye ha 29 anni, è originario del Ghana e faceva il saldatore a Castel Volturno. Aveva un lavoro, una casa, una dimensione serena. Oggi non può più continuare a fare il suo mestiere, vive in una clinica che cura i malati psichiatrici, che al momento è l’unica struttura che gli possa garantire una lunga degenza, e non può muoversi in autonomia: èe costretto su una sedia a rotelle, assistito da personale sanitario. Gli è stata diagnosticata una paraplegia degli arti inferiori e la diparesi degli arti superiori, e la diagnosi è definitiva: la paralisi non è reversibile. A luglio 2017,è stato vittima dirazziale estremamente violenta. Stava tornando a casa dal lavoro con il pullman, e quando si è avvicinata la sua fermata, ha chiesto a una persona che bloccava il passaggio di lasciarlo passare. «Lui mi ha mandato a quel paese. Io gli ripetevo: ...