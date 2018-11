Pallanuoto | A1 2018-2019 | l’AN Brescia si impone per 10-7 nel big match della quarta

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco-Catania 22-3. I liguri salgono a quota 9 in classifica - etnei fermi al palo : Il secondo posticipo della quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto rispetta i pronostici della vigilia e vede la Pro Recco asfaltare il malcapitato Catania per 22-3. I liguri mandano in rete tutti i giocatori di movimento, con Aicardi mattatore (cinquina per lui), e salgono al secondo posto in classifica a quota 9, mentre gli etnei restano sul fondo della graduatoria, fermi a quota zero. Partita senza storia davanti a circa 100 spettatori: ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia 7-9. Il CT Fabio Conti : “Molto soddisfatto della prestazione delle ragazze” : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Al termine della sfida parla al sito federale il CT Fabio Conti. Il tecnico azzurro afferma: “Nonostante ci siano ancora degli aspetti da migliorare, sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze che hanno ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : colpaccio del Setterosa in Olanda! Grande debutto per Izabella Chiappini : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Sugli scudi Bianconi, Chiappini e Garibotti, autrici di una doppietta a testa, e Gorlero, che si mette in mostra con grandi parate nella seconda metà della sfida. Nel primo quarto difese allegre e punteggio altissimo: si ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia sarà van der Sloot contro Chiappini : Oggi l’Italia della Pallanuoto femminile farà il suo esordio in Europa Cup: l’impegno sarà subito di quelli ostici, contro l’Olanda campione d’Europa in carica, con cui le azzurre hanno però pareggiato nella fase a gironi dell’ultima rassegna continentale, prima di fermarsi ai quarti. La gara si terrà ad Eindhoven alle ore 20.00 e sarà valida per la prima giornata della fase a gironi, al termine della quale le prime ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : le avversarie dell’Italia nel Gruppo B. Superare Olanda ed Ungheria per il primato : Il Gruppo B dell’Europa Cup femminile di Pallanuoto comprende Italia, Olanda, Ungheria e Francia: per il Setterosa sarà importantissimo arrivare tra le prime tre classificate per accedere alla Final Six. Missione non impossibile, dato che almeno sulla carta la compagine transalpina è certamente inferiore alla Nazionale italiana. L’Olanda, che terrà a battesimo l’Italia domani, è campionessa d’Europa in carica, ma le ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le convocate del Setterosa ai raggi X : Esordio stagionale per il Setterosa: domani, in quel di Eindhoven, le azzurre guidate da Fabio Conti se la vedranno con l’Olanda nel primo match della fase a gironi di Europa Cup. Italia nel Girone B che comprende, oltre alle Orange, anche Francia ed Ungheria: le prime due voleranno alle fasi finali, dove in palio ci sono i posti per la World League (alla vincitrice un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020). Andiamo a scoprire le convocate ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : il regolamento del torneo. Girone abbordabile per il Setterosa? : Scatta domani, con la sfida molto dura ad Eindhoven con l’Olanda, l’Europa Cup 2018-2019 per il Setterosa. La Nazionale femminile di Pallanuoto torna in acqua dopo le delusioni di quest’estate: nella nuova (nata lo scorso anno) manifestazione continentale l’obiettivo è ovviamente quello di andare il più avanti possibile, visto che c’è già aria di Tokyo 2020. Andiamo a scoprire il regolamento della ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia per la partita con la Francia. Campagna ne chiama 14 : Il CT della Nazionale maschile di Pallanuoto, Sandro Campagna, ha diramato l’elenco dei 14 convocati per Italia-Francia, gara che si disputerà il 13 novembre alle ore 20.00 ad Imperia e sarà valida per la seconda giornata della fase preliminare dell’Europa Cup. Dopo la sconfitta ai rigori in Montenegro, gli azzurri affronteranno i transalpini con 12 soli uomini, non potendo sostituire Renzuto Iodice, espulso per brutalità e ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Sport Management-Szolnoki 7-5. Mastini in testa a punteggio pieno : I Mastini continuano a mordere anche in Champions League: nella seconda giornata della fase a gironi la Sport Management batte i magiari dello Szolnoki per 7-5 e si issa in testa al raggruppamento a quota sei punti. Per la compagine italiana un’altra vittima illustre dopo i campioni in carica dell’Olympiacos all’esordio. Nella prima frazione partono meglio gli ospiti, in gol dopo appena 29″ con Angyal, e nravi a ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : la Pro Recco si impone nel derby d’Italia sull’AN Brescia per 9-8 : Erano attesi spettacolo ed emozioni e ci sono stati entrambi gli elementi. Alla Mompiano è andato in scena il derby d’Italia della Pallanuoto nella seconda giornata dei gironi di Champions League: i padroni di casa dell’AN Brescia ci hanno provato in tutti i modi a ribaltare il pronostico, ma alla fine i pluriscudettati della Pro Recco anche oggi hanno avuto la meglio per 9-8. Con questo successo i liguri si portano ovviamente in ...

Pallanuoto - A1 femminile 2018-2019 : risultati e classifica della terza giornata. : terza giornata per il campionato femminile di Pallanuoto di A1: si staccano al comando le due squadre favorite per lo scudetto. Orizzonte Catania e Plebiscito Padova infatti vincono ancora, fanno tre su tre, e volano in vetta solitaria a braccetto. L’unica inseguitrice, staccata comunque di tre punti, è il CSS Verona. Gruppone a quota 4, Torre del Grifo e F&D H20 ancora ferme a quota 0. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Roma-Catania e Padova-Rapallo i big match di giornata : La terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si preannuncia come uno dei turni più entusiasmanti, dato che ci saranno ben due big match, che potrebbero riscrivere le zone alte della classifica: si disputeranno infatti Roma-Catania e Padova-Rapallo. Si sfidano in poche parole le prime quattro della classifica. La giornata si aprirà domani alle ore 15.00 con la delicata sfida tra F&D H2O e Verona, che mette in palio tre punti ...