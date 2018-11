Palermo | tra libri e spettacoli si apre oggi il Festival di Morgana | 2

Strage Casteldaccia - i funerali a Palermo : applausi e cori all'arrivo delle bare : applausi e palloncini bianchi per le vittime di Casteldaccia. Palermo ha ricordato così i nove morti per l'esondazione del fiume Milicia nel piccolo comune siciliano. Ai funerali, svolti nella ...

Tragedia di Casteldaccia - lacrime e palloncini bianchi nella Cattedrale di Palermo per le nove vittime : Un lungo applauso ha salutato i feretri delle nove vittime dell'alluvione di Casteldaccia, Palermo, arrivati, a bordo dei carri funebri, alla Cattedrale. Sono centinaia le persone arrivate in ...

Ancora disperso il pediatra di Palermo : Terza notte di ricerche per Giuseppe Liotta, pediatra palermitano di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone , Palermo, . Ieri i soccorritori hanno ...

Casteldaccia - funerali in cattedrale a Palermo per le 9 vittime della tragedia : Giorno di lutto cittadino a Palermo e a Casteldaccia per i funerali delle nove persone tra cui due bimbi e un 15enne vittime della tragedia del fiume Milicia quando la casa che avevano affittato per stare insieme e che si è rivelata abusiva è stata travolta da acqua e fango senza lasciargli scampo.Continua a leggere

L'artista trapanese Enzo Tardia espone i suoi lavori a Palermo insieme a Ilaria Caputo : Attraverso un pulito stile figurativo, ama descrivere l'eleganza interiore - e talvolta nascosta - delle cose quotidiane, aspirando a ricreare un equilibrio fra il mondo dei ricordi e il presente, e ...

Maltempo Palermo : il pediatra disperso nel Corleonese “ha sfidato l’allerta meteo per raggiungere l’ospedale” : “Come tutti i siciliani sto seguendo sin dal primo momento con molta apprensione la vicenda del pediatra Giuseppe Liotta che, con straordinario senso del dovere, non ha esitato a mettere in pericolo la sua vita per recarsi sul posto di lavoro“: lo ha dichiarato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, in riferimento al pediatra dell’ospedale di Corleone, disperso dopo “aver deciso di sfidare l’allerta meteo per ...

Amato - Confintesa Palermo - : Dolore immenso per la tragedia causata dal maltempo : "Confintesa Palermo si unisce al cordoglio per l'immane tragedia causata dal maltempo e nel Dolore di una terra troppo spesso abbandonata e che oggi si sveglia con gli occhi pieni di lacrime. Oltre la ...

Tragedia di Casteldaccia - Conte in conferenza stampa a PalermoDiretta video : Il presidente del Consiglio parla ai giornalisti dopo il sopralluogo in elicottero sul luoghi della Tragedia

Maltempo - a Palermo è strage di bambini : Rachele - Federico e Francesco tra i morti di Casteldaccia : Tra le nove vittime di Casteldaccia, dove il fiume Milicia è esondato travolgendo una villetta, ci sono tre bambini: Rachele, 1 anno, il fratello Federico, di 15, e il piccolo Francesco, di 3. Sono morti insieme alle loro famiglie a causa della furia del Maltempo. Intanto, la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo: "Case costruite troppo vicine al corso d'acqua".Continua a leggere

Tragedia del maltempo dal Veneto alla Sicilia. Salvini : 'Daremo tutto l'aiuto possibile'. Conte a Palermo : 'In settimana un cdm con i primi provvedimenti' ha promesso il vicepremier dal bellunese. Stanotte Tragedia in una villa nel palermitano: 9 persone appartenenti a due famiglie sono morte annegate da ...

Maltempo - alluvione a Palermo : superstite della tragedia di Casteldaccia - “per due ore aggrappato ad albero” : “Sono rimasto aggrappato per più di due ore e mezzo a un albero. Gridavo con tutta la forza in corpo per chiedere aiuto per i miei familiari. Ma ho perso tutto. Mia moglie e due figli. Sono un uomo disperato“: lo ha raccontato Giuseppe Giordano, che nella tragedia di Casteldaccia (Palermo) ha perso la moglie e due figli, una di un anno e uno di 15. La terza figlia si è salvata solo perché era andata a comprare dei dolci con uno zio. ...

Maltempo a Palermo - 10 morti | Un fiume esonda e travolge una villa : distrutte due famiglie - Foto : Notte drammatica in una casa di campagna non distantedalla Palermo-Catania. Al momento dell'esondazione del Milicia amici e parenti trascorrevano insieme la serata. Tre i sopravvissuti. morti anche una bimba di un anno, uno di tre e un quindicenne. Le altre vittime a Vicari ed Agrigento.

Maltempo Palermo - tra le vittime Alessandro Scavone : era consigliere comunale di Salemi : Tra le vittime del Maltempo in Sicilia c'è Alessandro Scavone, 44 anni e imprenditore agricolo, noto per essere consigliere comunale di Salemi per il "Partito della rivoluzione", lista di Vittorio Sgarbi. E' stato travolto dalla furia dell'acqua del San Leonardo in piena mentre andava a cercare un amico disperso: "Un eroe che non ce l'ha fatta".Continua a leggere

Maltempo Sicilia - strade come fiumi a Palermo e Bagheria : Sono dieci i morti nel palermitano, vittime del Maltempo che ha colpito tutta la Sicilia Nord occidentale. Nove persone sono morte all’interno di una villa, tra cui due bambini, a Casteldaccia e un altro uomo è morto a Vicari. Disagi si sono verificati in tutta l’area, dove sono state registrate esondazioni di fiumi e allagamenti L'articolo Maltempo Sicilia, strade come fiumi a Palermo e Bagheria proviene da Il Fatto Quotidiano.