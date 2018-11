Palermo : Al via oggi il 'Festival di Morgana 2018' : Palermo, 7 nov. (AdnKronos) - Prima giornata del Festival di Morgana 2018, che si aprirà oggi alle 16, alla Biblioteca Vittorietti dello Steri di Palermo, con la presentazione del volume: “Storie dipinte. I cartelli della Marionettistica Fratelli Napoli”, di Simona Scattina. In primo piano i cartell

EMERGENZA MALTEMPO - ESERCITO AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA´ IN PROVINCIA DI Palermo : PALERMO, 4 novembre 2018. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di PALERMO ha chiesto l'intervento dell'ESERCITO per il RIPRISTINO DELLA viabilità delle arterie stradali che permettono di ...

Maltempo - dieci morti a Palermo - Esonda un fiume e porta via nove persone : Il dramma di Castellaccia - Nella villa, che si trova al confine dei comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, non distante dall' autostrada Palermo-Catania , si trovavano amici e parenti per ...

Maltempo Palermo : Esercito al lavoro per il ripristino della viabilità : Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di Palermo ha chiesto l’intervento dell’Esercito per il ripristino della viabilità delle arterie stradali che permettono di raggiungere i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Corleone e Vicari. Una squadra di ripristino viabilità del 4° reggimento genio di Palermo, assetto specialistico dedicato alle pubbliche calamità della brigata Aosta, è prontamente intervenuta con un veicolo multiruolo VM 90, ...

Palermo Cosenza - risultato live 0-0 - streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! - IlSussidiario.net : Diretta Palermo Cosenza, info streaming video Dazn: i rosanero secondi in classifica ospitano i lupi, che in questo campionato hanno vinto solo una volta.

Scoppia un incendio in una casa a Palermo : edificio evacuato in via Ciaculli : Un incendio è divampato in un appartamento in via Ciaculli a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Ci sono anche gli agenti della polizia municipale, che ha transennato l'...

Migranti - al via la seconda missione della Mare Jonio : i saluti al Porto di Palermo : "È salpata dal Porto di Palermo per la seconda missione di monitoraggio e denuncia nelle acque internazionali tra le coste italiane e la Libia. La nave italiana della piattaforma Mediterranea, all'àncora da alcuni giorni nel Porto siciliano per una sosta tecnica e di rifornimento, è in questi giorni l'unica nave in navigazione nel Mediterraneo centrale con l'essenziale funzione di testimonianza e pronta a intervenire, ...

Matteo Salvini - il ministro apre la busta dei giudici di Palermo : 'Sulla Diciotti - richiesta di archiviazione' : 'I gufi dei centri sociali saranno abbacchiati', Matteo Salvini ha aperto in diretta Facebook la busta arrivata dal tribunale dei ministri di Palermo e ha letto per la prima volta la comunicazione dei ...

Migranti : 'Mediterranea - La via di terra' - a Palermo musicisti e scrittori sul palco (2) : (AdnKronos) - E il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha aggiunto: "Palermo è una città razzista perché difende l'unica razza che esiste: la razza umana". Mentre Mariangela Di Gangi, che da anni si occupa di volontariato allo Zen di Palermo sottolinea come "sia importante essere partigiani, non po

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria Messina-Palermo : E’ ripresa alle 10, dopo l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria sulla linea Messina–Palermo, interrotta alle ore 06:45 fra le stazioni di Cefalù e Campofelice, per i danni causati da rami di alberi caduti sui cavi di alimentazione elettrica in seguito al Maltempo. Tra Cefalù e Ogliastrillo la circolazione dei treni è tornata alla normalità; rallentato il traffico ...

Maltempo Sicilia : circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina : A causa del Maltempo (che ha provocato il crollo di un albero sui binari) e di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Palermo–Messina, tra Cefalù e Campofelice. Sul posto i tecnici di Rfi. L'articolo Maltempo Sicilia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina sembra essere il primo su Meteo Web.

Palermo - al via la manutenzione degli agrumeti 'arabi' della Favorita : Tre complessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano e degli spazi pubblici della città di Palermo saranno avviati a partire da questa settimana dal settore Verde del ...