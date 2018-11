Pagamenti via smartphone con Bancomat Pay | ecco quando arriverà

optimaitalia

: Salone dei Pagamenti: tre giorni di incontri dedicati all’innovazione. #IBM metterà a disposizione i suoi esperti p… - Decollanz : Salone dei Pagamenti: tre giorni di incontri dedicati all’innovazione. #IBM metterà a disposizione i suoi esperti p… - OptiMagazine : Pagamenti via smartphone con #BancomatPay, ecco quando arriverà - carlasignorile : RT @classcnbc: Al via il #SalonePagamenti2018, evento organizzato da @ABI_Eventi sulla rivoluzione digitale dei pagamenti. Le voci e le int… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Sarà disponibile dal 1 gennaio 2019 il nuovo servizioPay, che permetterà di comprare, sia online che nei negozi fisici, attraverso il proprio, oltre che di pagare le tasse verso la Pubblica Amministrazione (che si tratti di istituti scolastici, universitari, ASL, etc.). Nato dalla collaborazione traS.p.A. ed il gruppo SIA, la piattaforma offrirà la possibilità di scambiare soldi in assoluta sicurezza, senza dover portare con sé la carta fisica, né tanto meno digitale il PIN. Come sopra accennato, l'intreccio con il sistema PagoPa, impreziosirà il servizio con opzioni di pagamento indirizzate verso la Pubblica Amministrazione (per pagare, per esempio, bolli, tasse, utenze, rette, e così via dicendo).Le funzionalità risulteranno raggiungibili attraverso l'applicazionePay, ma fruibili anche dalle rispettive applicazioni e-banking delle 400 e più ...