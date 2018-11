askanews

: Oumuamua, l'oggetto interstellare forse è artificiale secondo uno studio di Harvard - ItaliaStartUp_ : Oumuamua, l'oggetto interstellare forse è artificiale secondo uno studio di Harvard - HDblog : RT @HDblog: Oumuamua, l'oggetto interstellare potrebbe essere artificiale secondo uno studio di Harvard - emanuelemanco : Ma la cercava intelligente e ha girato al largo. -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Roma, 7 nov. (askanews) –, misteriosoceleste a forma di sigaro avvistato nel 2017 durante la traversata del sistema solare, potrebbe essereed essere stato inviato da extraterrestri: è l’ipotesi avanzata da due ricercatori diin un articolo scientifico che sarà pubblicato la settimana prossima, ma che è già stato fortemente criticato.è stato avvistato per la prima volta dal telescopio Pan-STARRS1 alle Hawaii (da cui il suo nome, che significa “messaggero” in hawaiano). È lungo circa 400 metri e largo 40, ed è stato seguito da diversi telescopi come il primoproveniente da un altro sistema stellare. Dopo la descrizione iniziale di asteroide, è stato classificato come “”.Una squadra dell’Agenzia spaziale europea ha affermato a giugno che si tratta probabilmente di una cometa, (con ghiaccio che si trasforma in gas vicino al Sole). Uno “scenario esotico”, nelle parole dei due ricercatori di Harward, potrebbe essere però che “sia una sonda pienamente operativa inviata volontariamente nei dintorni della Terra da una civiltà extraterrestre”. E l’ipotesi è stata messa nero su bianco dai duesi in un articolo che sarà pubblicato il 12 novembre nella rivista Astrophysical Journal Letters.La teoria è fondata sull'”accelerazione eccessiva” disi muove a un ritmo più veloce del previsto. Mai due ricercatori di, questo sarebbe possibile solo per i corpi celesti “che hanno una grande superficie e sono molto sottili, che non esistono in natura”. Da qui il ricorso a un’altra spiegazione: è una sonda a propulsione. Ma gli scienziati hanno respinto questa teoria poco dopo la sua formulazione. Nessun segnale, infatti, è stato rilevato in provenienza dal corpo celeste.