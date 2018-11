Ora il Partito democratico statunitense deve reinventarsi

Partito Democratico USA accusato di attacco hacker al sistema elettOrale in Georgia - : I rappresentanti democratici hanno definito le dichiarazioni di Kemp "una trovata politica". Ieri era stato reso noto che Twitter aveva cancellato 10mila account che inviavano automaticamente ...

PD - COrallo : mi candido a segretario per cambiare linea politica partito : Intervista a Dario Corallo, candidato alle primarie per la segreteria del partito Democratico. 31 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Brasile - Jair Bolsonaro è il nuovo presidente. L’ex militare trionfa con il 55 - 2%. Sconfitto il partito dei lavOratori : Jair Bolsonaro è il nuovo presidente eletto del Brasile. Con il 55,2% dei voti, il candidato della destra ha nettamente Sconfitto Fernando Haddad, del partito dei lavoratori, che non è andato oltre il 44,8% dei consensi, secondo i dati riferiti dalla commissione elettorale. “Cambierò il destino del Paese”, ha detto Bolsonaro dopo la conferma della sua vittoria, promettendo di creare “una nazione grande, libera e ...

Il PD è ancOra il primo partito. Solo nei Tg nazionali : Tutto questo impedirà anche alla Rai di questo triennio di essere imparziale, equilibrata, super partes e autonoma dalla politica. La terza considerazione è che, nonostante continuino ad avere ...

Ora sì che la Lega è il primo partito Pd e Fi in dissolvimento. E il M5S... : Le elezioni proviciali in Trentino e in Alto Adige confermano senza alcun dubbio che la Lega di Matteo Salvini è oggi il primo partito italiano. Affaritaliani.it, in collaborazione con il sondaggista e ricercatore Alessandro Amadori, ha estrapolato i risultati del voto locale nelle due province autonome proiettandoli a livello nazionale Segui su affaritaliani.it

MDP pronto ad andare avanti oltre LeU : 'Ora un nuovo partito della sinistra e del lavoro' : Nella giornata di questo venerdì 19 ottobre si è svolto il Coordinamento nazionale di Articolo Uno-Movimento Democratico e Progressista, ovvero il soggetto politico guidato da Roberto Speranza e di cui fanno parte fra gli altri anche Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema. La riunione era particolarmente attesa in particolare nell'ottica degli sviluppi del percorso di Liberi e Uguali [VIDEO]. Ricordiamo che MDP è anche il soggetto che esprime la ...

Forza Italia - Pietro Spizzirri espulso : 'Mi chiedo se questo è ancOra il partito della libertà' : Pietro Spizzirri , vice-coordinatore nazionale dei club di Forza Italia, è stato espulso dal partito . Il motivo? L'avvocato 36enne aveva creato ' Forza Salvini ', una corrente pro ministro nel ...

Europee - Juncker : “Orbán esca dal partito se non rispetta nostri valori”. Fonti Ppe : “La maggiOranza di noi la pensa così” : In campagna elettorale le parole, soprattutto quando sono riferite agli alleati, pesano. E pesano anche quelle di Jean-Claude Juncker, presidente uscente della Commissione europea che, in un’intervista rilasciata al quotidiano francese Le Monde, ha attaccato il compagno tra i Popolari europei, Viktor Orbán, invitandolo a rispettare i valori e gli ideali del principale gruppo politico del Parlamento europeo. “Anche se rispetto ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia a pezzi. Giovanni Toti letale : 'Resto nel partito - se esiste ancOra' : Silvio Berlusconi prova a riportare un po' di ordine in Forza Italia. Di ritorno dalla Russia, il Cavaliere convoca il comitato di presidenza del movimento azzurro. L' appuntamento è per stasera alle ...

Lega - manca ancOra la querela del partito contro Bossi e Belsito : processo d’appello a Milano rischia l’estinzione : In principio fu The Family. La cartella in cui l’ex tesoriere della Lega. Francesco Belsito, custodiva le spese della famiglia Bossi, dall’ex leader Umberto in giù: dalle multe alle mutande. Ebbene la condanna incassata in primo grado per appropriazione indebita, con ogni probabilità, non potrà trasformarsi in una assoluzione e neanche la procura di Milano potrebbe avere la soddisfazione di vedere confermata l’accusa. Questo ...

Ora nasce l'Afd "ebraica". Nuova bufera sul partito : Berlino - "Da noi non otterrete il timbro kasher". Con questo slogan circa 250 sostenitori della Jsud, l'unione degli universitari ebrei in Germania, ha protestato ieri a Francoforte contro la fondazione nella vicina Wiesbaden di JAfD, una sezione ebraica di Alternative für Deutschland. Fortissima all'est ma in crescita anche all'ovest, AfD è la formazione xenofoba accusata di connivenza con l'estremismo di destra nazionalista e antisemita. ...

Sondaggi elettOrali : la Lega si conferma primo partito - cresce il Movimento 5 Stelle : L'ultimo Sondaggio effettuato da Swg per La 7 conferma ciò che già era stato registrato nelle scorse settimane: la Lega mantiene il primato persistendo sopra il 32% dei consensi, sale leggermente invece il Movimento 5 Stelle che riesce a guadagnare il 29,8%, e insieme i due partiti di governo superano il 60%. Continua invece la discesa per il partito Democratico, che arriva al 15,7%.Continua a leggere

Il Partito islamico sfida l’Europa : “Nel 2030 saremo maggiOranza” : Il Partito islamico sfida l’Europa: “Nel 2030 saremo maggioranza” “Oggi – spiega all’agenzia Adnkronos – il 33% della popolazione è di religione islamica. Su 1,2 milioni di abitanti, ci sono circa 400mila musulmani. Nel giro di 12 anni, nel 2030 saremo in tutto 1,3-1,4 milioni e noi saremo la maggioranza”. La capitale belga, che è anche la principale sede delle istituzioni dell’Unione ...

Milano - è partito il camper della Cgil : "Sul territorio - a disposizione di lavOratori e pensionati" : Città e hinterland per raccogliere segnalazioni e dare consigli. E per persone con ridotta mobilità la consulenza è a domicilio