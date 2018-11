Ora Corona parla di Asia Argento | Ci siamo visti e dopo 20 minuti facevamo

Lele MOra confessione shock su Corona : “Siamo stati a letto - lo abbiamo fatto” : Lele Mora agente dei VIP fa una rivelazione shock su Fabrizio Corona Lele Mora, l’ex agente dei vip, ha parlato della presunta relazione fisica che avrebbe avuto con il re dei paparazzi Fabrizio Corona anni fa. Mora ha affrontato l’argomento ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione radiofonica La Zanzara, e ha smentito le ultime dichiarazioni di Corona sulla vicenda. L’agente ha parlato di Corona e del rapporto sessuale in termini espliciti ...

E Ora Corona massacra Monte : "Mandò un sms a Silvia - ecco cosa c'era scritto" : L'x re dei paparazzi accusa l'ex tronista di aver provato a rilanciarsi mediaticamente cercando l'attenzione della sua ex...

Lele MOra smaschera Fabrizio Corona : Già in passato si era parlato di Lele Mora e Fabrizio Corona, e si era ipotizzato e fantasticato parecchio: d’altronde ha sempre fatto gioco ad entrambi che il loro rapporto, mai del tutto chiarito, finisse in prima pagina. Ora dai microfoni della trasmissione radio “La Zanzara”, torna a parlare Lele Mora che senza peli sulla lingua rivela di aver avuto rapporti intimi con Fabrizio Corona. Ospite di Peter Gomez a La confessione agli inizi di ...

Fabrizio Corona - bacio spudOrato con Asia Argento : Nella penultima puntata del Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona era entrato nella casa per avere un chiarimento con la sua ex Silvia Provvedi. Solo che le cose non sono andate in modo proprio semplice. Ovvero Fabrizio Corona non si è limitato a entrare nella casa, salutare tutti, chiarire con Silvia Provvedi, uscire. No. Fabrizio Corona si è anche messo a litigare – e di brutto – con Ilary Blasi che gli ha dato del “caciottaro”. È scoppiato un ...

Lele MOra replica a Fabrizio Corona : “Ha detto che non ci fu sesso - è una bugia. Che tipo di rapporto? Io amo Bombolandia” : “Io e Lele Mora non avevamo un rapporto sessuale. E’ sposato e con due figli, non gli piacciono i ragazzi omosessuali. È differente. Gli piacciono i ragazzi eterosessuali. Per lui io sono stato il più grande amore della sua vita, perché sono stato l’unico che non ha mai avuto”, queste le parole di Fabrizio Corona a La Confessione, programma in onda su Nove condotto da Peter Gomez. Il manager replica a La Zanzara raccontando un ...

Fabrizio Corona - promesse choc : «Siamo stati amici per anni - Ora pagherete le pene dell'inferno» : Non si placa la "furia" di Fabrizio Corona, sempre al centro del gossip e molto attivo sui social network. Nelle ultime stories su Instagram ha spiegato di essere un uomo felice, di essere...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona attacca ancOra Ilary Blasi : “Senza di me non ce la fa” : “Stavo dormendo, ma mi hanno svegliato una marea di telefonate dicendomi che anche stasera ero ospite al Grande Fratello. Ma non ero ospite”. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Fabrizio Corona è tornato all’attacco contro il reality show di Canale 5 e, in uno sfogo su Instagram, ha lanciato una nuova frecciatina a Ilary Blasi che, a suo dire, non riesce a far funzionare il programma senza tirarlo in ballo. Durante la puntata ...

Silvia Provvedi pensa ancOra a Fabrizio Corona : le nuove dichiarazioni : Silvia Provvedi parla di Fabrizio Corona: “Penso di non aver sbagliato” Il capitolo Fabrizio Corona sembrerebbe non esser ancora stato chiuso per Silvia Provvedi. Dopo il confronto di giovedì scorso al Grande Fratello Vip 3, la cantante è stata messa nuovamente di fronte alla sua ultima storia d’amore. In queste ore la Provvedi si è confidata con Walter Nudo e non ha nascosto la commozione. L’artista ha sottolineato di ...

Fabrizio Corona/ Video - dopo la lite con Ilary Blasi si parlerà ancOra di lui al Grande Fratello Vip? : Fabrizio Corona ha litigato con Ilary Blasi nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, si parlerà ancora di lui durante la puntata di stasera dopo le tante polemiche della settimana?(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:02:00 GMT)

Perché Fabrizio Corona ce l’ha (anche) con la D’Urso. Ma Ora la difende : Fabrizio Corona deve avercela davvero tanto con Ilary Blasi se, nelle sue ultime Stories su Instagram, ha elogiato Barbara D’Urso, affermando di considerarla l’unica vera conduttrice. La regina di Canale Cinque infatti da anni è un’acerrima nemica dell’ex re dei paparazzi. I dissapori fra i due hanno radici antiche – proprio come quelli con Lady Totti che risalgono ad oltre 13 anni fa – e sono legati ai figli ...

La Moric : "Ecco i veri rapporti tra MOra e Corona" : Nina Moric fa chiarezza, in un'intervista a Peter Gomez su Nove , sul suo rapporto con Fabrizio Corona : 'Abbiamo trovato un equilibrio per il bene di Carlos'. Ma chi è davvero Fabrizio? ' Non sono ...

Gf Vip Fabrizio Corona alla Blasi Ora scateno l’inferno : Fabrizio Corona minaccia Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2018 per l’atteso confronto con la sua ex Silvia Provvedi, quello che però non era previsto è stato l’attacco di Ilary Blasi che lo ha letteralmente asfaltato in diretta, senza consentirgli di replicare molto. Atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Corona che su Instagram ha minacciato di «scatenare l’inferno». ...