Onu | Guterres a Parigi per cerimonia centenario armistizio

Usa : segretario generale Onu Guterres cita visita a Nagasaki - ribadisce impegno a denuclearizzazione : "La realtà di morte e distruzione causata sa una sola arma nucleare " piccola, per gli standard odierni " rafforza il mio impegno personale a conseguire un mondo libero dalle armi atomiche", ha detto ...

Onu : Guterres - "populismo avanza - attacco a multilateralismo"

Clima - l'allarme del segretario generale Onu Guterres : "Abbiamo 2 anni per scongiurare il disastro" : "E' imperativo che la societa' civile - giovani, gruppi di donne, settore privato, comunita' religiose, scienziati e movimenti ambientalisti in tutto il mondo - ne chiedano conto ai leader", ha ...

Cambiamenti climatici : appello del segretario generale Onu Guterres : Di fronte a diplomatici, rappresentanti di organizzazioni giovanili e funzionari delle Nazioni Unite, il segretario generale ONU, Antonio Guterres , si è impegnato ieri a mantenere le pressioni sui leader globali affinché adottino azioni contro i Cambiamenti climatici di origine antropica. Il segretario ha citato i recenti disastri naturali come prova della concretezza del fenomeno, ed ha avvertito che “se non cambiamo corso entro il 2020, ...

Guterres - summit Onu su clima fra 1 anno : ANSA, - NEW YORK, 10 SET - "Mantenere il riscaldamento del nostro pianeta sotto i 2 gradi è essenziale per la prosperità globale, per il benessere delle persone e la sicurezza delle nazioni. Ecco ...