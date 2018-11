Onda rosa | le cento donne che cambieranno l' America | numero record di elette alla Camera

MotoGp HOnda - Pedrosa : «Meglio del solito» : ... ha fatto una buona gara oggi, si merita in pieno questa corona' , ha detto poi congratulandosi con il connazionale Jorge Martin, Del Conca Gresini Moto3, che si è laureato campione del mondo. Le ...

MotoGp HOnda - Pedrosa : «È stata una buona gara» : ... ha fatto una buona gara oggi, si merita in pieno questa corona' , ha detto poi congratulandosi con il connazionale Jorge Martin, Del Conca Gresini Moto3, che si è laureato campione del mondo. Le ...

Di Maio vola in Cina e rivendica ancora : “Rigorosamente in secOnda classe”. Poi giura : “Via privilegi entro dicembre” : Luigi Di Maio torna in Cina e di nuovo rivendica (via Instagram) la scelta di non viaggiare in prima classe: “Ciao ragazzi, sono in partenza per la Cina e ho un piccolo videomessaggio per voi! Anche questa volta rigorosamente seconda classe e con un biglietto Alitalia”. Poi promette che entro dicembre taglierà altri privilegi alla classe politica: “Ve lo giuro” L'articolo Di Maio vola in Cina e rivendica ancora: ...

Usa - cOndannato a morte sceglie la sedia elettrica. “Morte dolorosa con l’iniezione letale” : “Let’s rock”. Facciamolo. Sono state queste le ultime parole di Edmund Zagorski, 63enne condannato a morte in Tennessee per duplice omicidio. Ha scelto che l’esecuzione capitale avvenisse con la sedia elettrica e non con l’iniezione letale perché, ha spiegato il suo avvocato, la seconda “gli avrebbe provocato una morte dolorosa”. La sedia elettrica non veniva utilizzata negli Stati Uniti dal ...

Strage di Erba - dov’è morta Valeria Cherubini?/ Video Iene - Garofalo : "dubbi su Rosa e Olindo cOndannati" : Strage di Erba, dov’è morta Valeria Cherubini? Video Le Iene, l'ex comandante dei Ris Luciano Garofalo rivela: "dubbi su Rosa e Olindo condannati", le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:10:00 GMT)

Franzoni - Stasi - Rosa e Olindo : ecco cosa fanno oggi i cOndannati più famosi degli ultimi anni : Alberto Stasi Un altro dei delitti più discussi della cronaca nera italiana è quello di Garlasco, nel 2007. Protagonista Alberto Stasi. Condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, l'uomo ha ...

Quando Craxi cOndannò la guerra Nato contro la Serbia : "Disastrosa" - : Si sa tutto di loro e dei loro bagliori, si sa poco o nulla dei risultati che le imprese della più grande, moderna, e sofisticata aviazione del mondo abbiano potuto ottenere […] Questa situazione ...

Maltempo shock in Calabria - disastrosa alluvione in atto a Crotone : aperta la diga di Cotronei - esOnda il fiume Neto [VIDEO LIVE] : Il Maltempo sta continuando a flagellare la Calabria jonica e in modo particolare Crotone e provincia. A Crotone soltanto stamattina sono caduti 120mm di pioggia, con picchi giornalieri di 150mm nell’hinterland Crotonese dove già ieri aveva piovuto tantissimo. Cirò Marina è addirittura a 430mm da ieri! Alcune paratie della diga di Cotronei sono state aperte per far defluire l’acqua ormai ai limiti di esondazione: così il livello del ...