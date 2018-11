Omicidio nei vicoli dei Quartieri Spagnoli | condannato a 18 anni

Roberto Fico dopo l' Omicidio di Desirée : "Nei quartieri difficili non servono ruspe ma coesione sociale e amore" : Roberto Fico interviene nella polemica scatenata dal l'omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne drogata e stuprata in uno stabile occupato nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Al ministro dell'Interno, che essere andato sul posto dove la giovane è stata uccisa, aveva garantito "tornerò con la ruspa", risponde: "La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire il resto della comunità solidale. Anche ...

Como - cadavere nei boschi a Tavernola : Omicidio / Ultime notizie : corpo vicino a centro migranti dei Salesiani : Como , cadavere nei boschi a Tavernola : si indaga per omicidio . Vittima non identificata, il suo corpo nei pressi del centro migranti dei Salesiani : è giallo.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:01:00 GMT)

Bulgaria - arrestato un secondo sospettato per l’Omicidio della giornalista Marinova. Trovate tracce di sangue nei suoi abiti : secondo arresto nell’ambito delle indagini sulla morte di Viktoria Marinova, la giornalista d’inchiesta bulgara uccisa dopo essere stata picchiata e violentata. Ieri, le autorità avevano trattenuto in stato di fermo per 24 ore un cittadino romeno, mentre oggi, riporta la radio pubblica bulgara Bnr, un 21enne di etnia rom e sospettato dell’omicidio è stato fermato in Germania, a 60 chilometri da Amburgo. Stando alle ...