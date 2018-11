Omicidio in diretta ai Quartieri Spagnoli | condannato l' assassino | non ci fu

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 12 ottobre : tutto su Eugenie e Jack e l'Omicidio di Oristano : Tanta cronaca oggi a La Vita in Diretta con l'omicidio di Oristano e le novità sul caso di Yara Gambirario. Per la parte più "leggera" si parlerà del matrimonio di Eugenie e Jack(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:38:00 GMT)