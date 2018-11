Oltre 12 mila suicidi in Italia | per esperti emergenza sottovalutata

Tav - depositata petizione per il referendum al Comune di Torino. Su Change.org Oltre 55mila per il 'Sì' : Depositato a Palazzo Civico a Torino il testo della petizione per il referendum consultivo sul completamento della Tav tra Torino e Lione. Sabato mattina si procederà con la raccolta firme in Piazza ...

Laura Pausini Fatti Sentire Worldwide Tour 2018 chiude dopo uno straordinario successo con Oltre 400mila spettatori : dopo aver travolto il pubblico del Circo Massimo, prima donna al mondo, con due indimenticabili serate da "tutto esaurito", Fatti Sentire world Tour ha iniziato la sua corsa nel mondo, entusiasmando ...

Fiere : Moacasa - Oltre 90mila i visitatori alla 44a edizione : Roma, 5 nov. (Labitalia) - Si conclude Moacasa 2018, la mostra di arredo e design organizzata da M[...]

Messico - arrivati Oltre 5mila migranti : 4.35 Alcune carovane di migranti sono arrivata a Città del Messico. I migranti, circa 5.000, provenienti soprattutto da Honduras, El Salvador e Guatemala, sono stati ospitati nello stadio cittadino. I primi 470 migranti erano arrivati già domenica e le autorità ne aspettano un altro migliaio entro mercoledì, secondo quanto reso noto dalla National Human Right Commission (Cndh).Sono quasi tutte famiglie con bimbi piccoli e hanno percorso oltre ...

Il lancio di OnePlus 6T è stato un successo : 6 milioni di utenti in streaming - Oltre 500 in coda a Milano : La portata dell'interesse generato da OnePlus 6T è stata messa nero su bianco da OnePlus, che ha stilato un resoconto delle anteprime sparse per il mondo L'articolo Il lancio di OnePlus 6T è stato un successo: 6 milioni di utenti in streaming, oltre 500 in coda a Milano proviene da TuttoAndroid.

Tsunami - in 100 anni Oltre 260mila morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Oltre 4 mila lavoratori in sciopero a Losanna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Disoccupati con indennità mensili da Oltre 6mila euro : Macron dice "basta" : Vuoi mettere il reddito di cittadinanza a 780 euro sbandierato dal governo italiano con l'indennità di disoccupazione francese che può arrivare - per le qualifiche più alte, si capisce - fino a 6.615 euro? Cifra indicizzata per due anni a carico dell'Unedic (Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce), cassa assicurativa gestita da imprese e sindacati. La cassa, creata da De Gaulle nel ...

LUCCA COMICS & GAMES 2018 - Oltre 251 mila biglietti venduti : ... Zerocalcare, Gipi, Leo Ortolani, Sio, Simone Bianchi, Tuono Pettinato, Tanino Liberatore, Alessandro Baronciani… Molto amati anche gli spettacoli, che hanno offerto una visione che integra il mondo ...

Le spese dei 5 Stelle alla Camera - Oltre 120mila euro in comunicazione : Un tesoretto di ben due milioni di euro in tre mesi quello che si è ritrovato tra le mani il gruppo dei parlamentari M5s. E...

Mais - campagna positiva per Valfrutta. Oltre 400mila quintali al sito di Alseno : Per combattere la siccità la Regione finanzia la realizzazione di cinque piccoli invasi 3 Confapi Industria, il sottosegretario del ministero del Trasporti Siri a Piacenza 4 'Agguato dei caporali a ...

Confartigianato. Oltre cento mila imprese sarde si preparano alla fatturazione elettronica : Sono 105mila le imprese in sardegna interessate dalla rivoluzione della fatturazione elettronica. Le imprese e i professiionisti avranno, inOltre, poco più che due mesi di tempo per conoscere il nuovo ...

Maltempo : sul litorale di Jesolo perduti Oltre 100mila metri cubi di spiaggia (3) : (Ve) - “A Jesolo dobbiamo considerarci fortunati - è il commento del sindaco, Valerio Zoggia - rispetto alla paura vissuta da comuni a noi vicini e ai cittadini delle comunità montane più colpite da questa ondata di Maltempo. Certo anche la nostra località ha dovuto fare i conti con una situazione d

Maltempo : sul litorale di Jesolo perduti Oltre 100mila metri cubi di spiaggia (2) : (Ve) - Il vento di scirocco ha prodotto gli effetti più significativi sulla spiaggia, in particolare nella zona della pineta di Jesolo tra la foce del Piave e ed il Villaggio Marzotto, dove sono state inghiottite dalle onde le dune di protezione erette nei giorni precedenti la mareggiata e divelta l