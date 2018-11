Olimpiadi 2026 | Thomas Bach | ' Milano-Cortina ha ottime chance di vittoria'

Bach : Olimpiadi 2026 - Italia ha ottime chance : Giorgetti ha quindi regalato un libro al capo dello sport mondiale, che ha contraccambiato la cortesia con una penna. Porgendola al rappresentante del governo, Bach ha esclamato: 'Servirà a firmare ...

Olimpiadi 2026 - Calgary resta in corsa - almeno per ora : Calgary non molla e resta in corsa con Milano/Cortina e Stoccolma per le Olimpiadi invernali 2026. almeno per ora. Il consiglio comunale della città canadese nella notte italiana ha deciso di portare ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Calgary rimane in corsa. La giunta comunale salva la candidatura - ora il referendum : Calgary per il momento rimane ancora in corsa e non ritira la candidatura per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Nella notte italiana, il consiglio comunale della città canadese ha discusso a lungo e si è andati al voto: 8 per il ritiro, 7 contro ma per chiamarsi fuori a tutti gli effetti dalla corsa a cinque cerchi servivano almeno 10 voti sui 15 in consiglio e dunque si va avanti. Il governo centrale aveva negato un aumento ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Calgary verso rinuncia. Oggi il voto : La canadese Calgary è ad un passo dal ritiro della candidatura per i Giochi Invernali 2026. Il comitato olimpico locale, ha approvato all'unanimità la mozione che invita il consiglio comunale della ...

Olimpiadi invernali 2026 : Calgary ritirerà la propria candidatura : Olimpiadi invernali 2026: dopo il mancato accordo con il governo federale canadese Calgary ritirerà la propria candidatura Calgary ritirerà la propria candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 dopo il mancato accordo con il governo federale canadese. Lo riferisce l’emittente Cbc. Gli incontri delle ultime 24 ore non hanno prodotto i risultati auspicati: la candidatura non potrà contare sui fondi richiesti e il progetto, pertanto, è ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Gian Franco Kasper : “Per me l’Italia ha una candidatura forte. E Malagò…” : La candidatura congiunta Milano-Cortina assume sempre maggior forza: lo conferma anche il numero uno della FIS, l’elvetico Gian Franco Kasper, che a “Il Gazzettino” ha rilasciato un’intervista dove ha analizzato la situazione delle tre contendenti per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Lo svizzero ha così parlato della proposta del Bel Paese: “Difficile dare una favorita, vedremo a gennaio ...

Olimpiadi 2026. Linee di indirizzo per l’intesa con Lombardia - Veneto - Cortina e CONI : A seguito dell’accettazione della candidatura di Milano-Cortina da parte del C.I.O., la Giunta comunale ha approvato le Linee di indirizzo

Olimpiadi 2026 - Calgary al premier Trudeau : 'Più fondi oppure rinunciamo' : Rischia di arenarsi la candidatura di Calgary alle Olimpiadi invernali del 2026, così come quella di Stoccolma: il sindaco della città canadese ha scritto una lettera al premier Justin Trudeau, per ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Arianna Fontana a novembre sarà la testimonial della candidatura italiana : Arianna Fontana continua a rappresentare l’Italia degli sport Invernali all’estero: dopo essere stata la portabandiera del Bel Paese alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (dove poi fu oro nei 500 metri femminili dello short track), l’azzurra sarà la testimonial della candidatura congiunta Milano-Cortina per il 2026. Il 28 novembre infatti a Tokyo si terrà la presentazione ufficiale della ...

