Olanda | tifosi ingaggiano spogliarellista per distrarre avversari in campo

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Durante una partita di terza divisione del campionato olandese, nello scorso fine settimana, il Rijnsburgse Boys (settimo in classifica), ha ricevuto in casa i leader del campionato, gli AFC, e ihanno pensato bene di usare l’ingegno per provare ai giocatori con una visita inaspettata sul: unacompletamente nuda, che portava la bandiera della squadra locale. Quando l’AFC si stava preparando a calciare una punizione a suo favore, è iniziata la manovra di distrazione, come riporta As. Per prima cosa, dagli spalti, idei Rejunsburgse Boys hanno lanciato delle fogli bianchi, mentre dal lato deluna donna misteriosa è entrata sul terreno di gioco. Lagià nuda sule con la bandiera della squadra locale, ha iniziato a correre sul, importunando alcuni dei giocatori che hanno guardato con stupore ...