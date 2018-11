Ok Senato alla fiducia sul decreto sicurezza con 163 sì

Dl sicurezza - via libera del Senato alla fiducia con 163 sì. Salvini : «Governo andrà avanti» : Ok Senato al decreto sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora...

Dl sicurezza - via libera del Senato alla fiducia con 163 sì : Ok Senato al decreto sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora...

Decreto Sicurezza - via libera del Senato : il testo passa alla Camera : Via libera del Senato al Decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il Decreto legge Sicurezza e immigrazione n. 113/2018, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera. “Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare questo Decreto che porta più Sicurezza nelle nostre città, che mette un argine all’immigrazione fuori controllo e rispedisce a casa furbetti ...

Dl Sicurezza : via libera del Senato - 163 sì alla fiducia : Il Senato ha approvato con voto di fiducia il decreto Sicurezza. Hanno votato a favore 163 Senatori, 59 contrari e 19 astenuti.

'Sì alla sicurezza - no al governo' - Forza Italia protesta in Senato contro il decreto Salvini : protesta di Forza Italia, in aula, al Senato, dopo la dichiarazione di voto sul decreto sicurezza. I parlamentari azzurri hanno alzato dei fogli con la scritta 'Sì alla sicurezza, no al governo'. Il ...

Midterm : Senato resta a Repubblicani - i Democratici vincono alla Camera : Tutti i medi americani danno ormai per certa la vittoria dei Democratici alla Camera, mentre i Repubblicani conservano il controllo del Senato. Sono le indicazioni che emergono nella notte mentre...

Midterm : Senato resta a Repubblicani - i Democratici vincono alla Camera : Tutti i medi americani danno ormai per certa la vittoria dei Democratici alla Camera, mentre i Repubblicani conservano il controllo del Senato. Sono le indicazioni che emergono nella notte mentre...

'Vai in cucina' : l'offesa sessista del Senatore Pd Laus alla grillina Maiorano : 'La pochezza dell'epiteto tradisce altrettanta pochezza culturale e stupisce provenga da una parte politica che costantemente si professa vicina alle donne e alla loro condizione. La dialettica ...

Allerta Meteo Roma - il Senatore lancia l’allarme : “anche il Senato - Palazzo Madama - e il Pantheon sono a rischio alluvione. Non bisogna dimenticare” : “Nel 1870 una alluvione interessò l’area dove è ubicato il Senato della Repubblica Italiana. A proposito di allerte idrogeologiche e aree inondabili: sapete che Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, è a rischio inondazione? Non solo Palazzo Madama, anche il Pantheon e gli edifici circostanti dove sono ubicati gli uffici dei Senatori come Palazzo Toniolo e Palazzo ISMA. Come si fa a dire? Semplice. Tra Piazza ...

Affido condiviso - cori e fischi alla Comasca per il Senatore Pillon - Video : Massa - Poche famiglie e molti manifestanti all'incontro organizzato al parco della Comasca dal comitato "Difendiamo i nostri figli" in sinergia con "Generazione Famiglia" e "Famiglia scuola e ...

Il Senato dice sì alla legittima difesa - ma la vera emergenza sono gli omicidi in famiglia : Chi sostiene la legge dice che porterà una certezza della pena e della possibilità di agire contro chi minaccia cose e persone finora inesistente. Chi è contrario pensa invece che aumenteranno gli omicidi e che la norma è direttamente legata all’uso delle armi. sono due visioni opposte quelle sulla legge sulla legittima difesa, passata in Senato e ora pronta per andare alla Camera. «La difesa è sempre legittima» festeggia Matteo Salvini e non ...

Legittima difesa - Senato ok : alla Camera poi sarà legge/ Ultime notizie “I criminali non saranno più vittime” : Legittima difesa, senato ok: alla Camera poi sarà legge. Ultime notizie, la Lega esulta “Grazie a questa legge i criminali non saranno più le vittime”(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:38:00 GMT)

Il Senato approva la legge sulla legittima difesa che ora passa alla Camera : Hanno votato a favore, oltre alla maggioranza Lega-Cinquestelle, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia. Contrari Pd e Leu - Primo sì alla riforma della legittima difesa, passata in Senato con 195 sì, ...

Voto di scambio - via libera del Senato/ Lega - M5s e FdI a favore : “passo fondamentale nella lotta alla mafia” : Voto di scambio: via libera dal Senato, votano a favore Lega, M5s e Fratelli d'Italia. "Passo avanti fondamentale nella lotta contro la Mafia": ‘vince‘ il Governo Conte(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:58:00 GMT)