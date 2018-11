Occhio all’ipertensione | prima dei 40 anni aumenta il rischio di seri eventi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Le persone che hanno meno di 40e soffrono di ipertensione sono esposte ad unmaggiore di insufficienza cardiaca, ictus e ostruzione dei vasi sanguigni con l’avanzare dell’età, secondo uno studio condotto dai ricercatori della Duke University Medical Center e pubblicato su JAMA. Lo studio, che ha utilizzato le linee guida del 2017 che riducevano la definizione clinica di ipertensione a livelli più bassi, suggerisce che identificare e curare la condizione nelle persone più giovani potrebbe avere benefici a lungo termine. Lo studio ha analizzato 4.800 adulti divisi in 4 gruppi in base ai loro livelli di pressione: normale (120-80), elevata (120/129-80), ipertensione di fase 1 (130/139-80/89), ipertensione di fase 2 (+140-90). I ricercatori hanno analizzato se i pazienti avevanocardiovascolari nel corso del periodo di controllo di circa 19. In tutto, si sono ...