Nuovo sponsor in casa Lazio | accordo raggiunto con Caffè Mamanero

Il Sassuolo annuncia di avere stipulato una partnership di durata annuale con Bricofer Italia Spa, azienda leader nel settore del fai da te

Real Madrid - Nuovo super accordo di sponsorizzazione tecnica : 1 miliardo e 100 milioni fino al 2030 : In pratica il Real raddoppierà la cifra che percepisce attualmente, 52 milioni di euro all'anno, e la sua maglia diventerà la più 'carà del mondo, superando il primato che attualmente detiene il ...

Invent, società specializzata nella realizzazione di soluzioni energetiche integrate ed ecosostenibili, ha raggiunto l'accordo con il Milan per la stagione in corso

Il bando va deserto. Per evitare un Nuovo Spelacchio - Roma ricorre allo sponsor : La missione è evitare un nuovo "Spelacchio". Ma per il Comune di Roma è una sfida non da poco: il Campidoglio ha lanciato un bando per la donazione di un nuovo albero di Natale, con annessa installazione, addobbi e manutenzione. Il tutto a spese del privato. Il bando, pubblicato a giugno, tuttavia non ha avuto molto seguito tant'è che, come riporta il quotidiano Il Tempo, nessun privato si è fatto avanti per compiere ...

Nike dovrebbe lasciare il club, e l'azienda italiana potrebbe tornare a vestire i monegaschi dopo le collaborazioni degli anni '90 e dei primi anni 2000.

La prima patch su tutte le maglie della Serie BKT avrà il logo di Facile Ristrutturare.

Pallanuoto Messina : il marchio sportivo Arena Nuovo sponsor tecnico della squadra di Serie A2 del CUS UniMe : ... azienda leader a livello mondiale nel panorama degli sport acquatici. Nel particolare, Arena sarà il nuovo sponsor tecnico che "vestirà" lo storico esordio del CUS UniMe nel campionato di Serie A2 ...

Arsenal - oltre 60 milioni l'anno dal Nuovo sponsor tecnico : L'Adidas torna sulle magliette dei Gunners: terzo contratto di sponsorizzazione più pesante al mondo

La Nippo Vini Fantini ha un Nuovo title sponsor : ecco come si chiamerà nel 2019 : Nippo Vini Fantini Faizanè. Questa la denominazione ufficiale degli #OrangeBlue 2019. Già sponsor del team nella stagione 2018, l’azienda vicentina Faizanè decide di accrescere l’investimento nel team diventandone il terzo nome grazie ai risultati B2B raccolti in questo primo anno di test Nippo Vini Fantini Faizanè: è questo il naming d’impatto del team Orangeblue 2019.Ufficializzato oggi, il terzo nome del team, Faizané, era già ...

Pallavolo – Un Nuovo sponsor per la Millenium Volley : Olimpia Splendid è nuovo top sponsor del Volley Millenium Olimpia Splendid, gruppo industriale italiano che si distingue nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti nel mondo della Climatizzazione, del Riscaldamento, del Trattamento dell’Aria e dei Sistemi Idronici, è il nuovo Top sponsor di Millenium Volley. Olimpia Splendid sceglie di entrare nel mondo dello sport in una disciplina come la Pallavolo, e in ...

Milan e Inter hanno un Nuovo sponsor “comune” : Birra Peroni : Birra Peroni è il nuovo sponsor congiunto di Milan e Inter, quest’oggi la presentazione del sodalizio in quel di San Siro Presentato allo Stadio San Siro di Milano Birra Peroni come nuovo sponsor congiunto di Milan e Inter. “Siamo molto felici – ha dichiarato Federico Sannella, direttore delle relazioni estere di Peroni – di legarci a due protagonisti del calcio Internazionale. Peroni accompagna la vita degli ...

Birra Peroni Nuovo sponsor di Milan e Inter : Presentato allo Stadio San Siro di Milano Birra Peroni come nuovo sponsor congiunto di Milan e Inter. “Siamo molto felici – ha dichiarato Federico Sannella, direttore delle relazioni estere di Peroni – di legarci a due protagonisti del calcio Internazionale. Peroni accompagna la vita degli italiani e vuole farlo anche attraverso il calcio”. Peroni diventa la Birra ufficiale anche dello Stadio, unica venduta al suo ...

Il Nuovo sponsor delle gondole : Il consorzio australiano della lana merino, già fornitore delle divise dei gondolieri, pagherà 360.000 euro per sponsorizzare tutti gli imbarchi di Venezia The post Il nuovo sponsor delle gondole appeared first on Il Post.

Pallavolo - Nuovo sponsor per la Millenium Brescia : sulle maglie arriva Gabogas : La Millenium Brescia è lieta di annunciare Gabogas fra gli sponsor di maglia Gabogas nasce nel 1956 da un’idea del suo fondatore Giovanni Galvagni, e oggiopera in tutto il mercato nazionale della distribuzione del G.P.L. con oltre 50 dipendenti, tra addetti specializzati nella progettazione, assistenza e manutenzione di ogni impianto e trasporti, che lavorano nella sede di Vobarno e nel nuovo stabilimento di Brescia. L’innovazione, la ...