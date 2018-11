Nuoto | Paltrinieri riparte dagli Emirati Arabi | l’azzurro venerdì in acque libere per la

Nuoto di fondo - Fina World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri in gara ad Abu Dhabi. I convocati dell’Italia : Gregorio Paltrinieri è pronto per affrontare una nuova avventura nel Nuoto di fondo. Il Campione Olimpico dei 1500 metri parteciperà infatti all’ultima tappa delle Fina Marathon World Series che si disputerà venerdì 9 novembre ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Il carpigiano si cimenterà sui 10 km per la quinta volta in carriera, la terza nel massimo circuito dopo le tappe di Doha e Chun’an quando lo scorso 16 settembre concluse al ...

Nuoto - Trofeo UniPodiumNuoto 2018 : super Ilaria Cusinato nei 200 misti - Gabriele Detti buon test sui 400 sl - assente Gregorio Paltrinieri : Il campione del mondo e olimpico dei 1500 stile libero è stato costretto a dare forfait per via di un attacco influenzale che gli ha consigliato di non essere al via nell'appuntamento di casa. Vero è ...

Nuoto - Trofeo UniPodiumNuoto 2018 : super Ilaria Cusinato nei 200 misti - Gabriele Detti buon test sui 400 sl - assente Gregorio Paltrinieri : buona la prima. Non c’è altro modo per definire la prima uscita del gruppo di Stefano Morini che si è esibito quest’oggi nel 6° Trofeo UniPodiumNuoto a Carpi per l’esordio stagionale in vasca corta, che vorrà portare i ragazzi del tecnico toscano alle manifestazioni nazionali e internazionali di Nuoto, con obiettivo principale i Mondiali di Hangzhou (in vasca corta), dall’11 al 16 dicembre . Ed è proprio nella piscina da ...

Nuoto - Paltrinieri influenzato : niente meeting di Carpi per il campione olimpico : Non inizia nel migliore dei modi la (breve) stagione in vasca corta per il campione mondiale e olimpico Gregorio Paltrinieri che è costretto a saltare l’appuntamento casalingo di Carpi. Il modenese non sarà al via del meeting organizzato nella piscina di casa a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito giovedì e lo ha costretto a saltare tre giorni di allenamenti. “Abbiamo preferito saltare questo appuntamento per riprendere ...

Nuoto - Stefano Morini rivela il programma agonistico dei suoi atleti : Detti e Paltrinieri inizieranno il 28 ottobre a Carpi : La stagione agonistica 2018-2019 del Nuoto è ormai alle porte. Le Olimpiadi Giovanili sono state un valido antipasto per l’Italia, viste le 9 medaglie portate a casa dalla nostra spedizione. L’annata vera però deve ancora iniziare. In cima alla lista ci sono i Mondiali di Gwangju in Corea del Sud (12-28 luglio 2019) e prima ancora la rassegna iridata in vasca corta in Cina ad Hangzhou (11-16 dicembre 2018). Appare evidente che i vari ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Alle Olimpiadi proverò a fare tutto - tra 800 e acque libere. Voto alla stagione? Mi do 7 - 5” : Gregorio Paltrinieri era uno dei grandi ospiti del Festival dello Sport a Trento, il Campione Olimpico è reduce da un’annata leggermente al di sotto delle aspettative ma sta già lavorando per la prossima stagione che rappresenta un importante crocevia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nuotatore carpigiano, detentore della medaglia d’oro a cinque cerchi sui 1500 metri, vorrà essere assoluto protagonista ai due Mondiali (vasca corta ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Non sono sazio - ho voglia di vincere. Lo farò in piscina e in mare” : Gregorio Paltrinieri è sempre più convinto di poter vincere sia in vasca che in acque libere, la nuova dimensione in cui si sta cimentando e in cui ha ottenuto già un eccellente terzo posto a Chun’An nella recente tappa delle World Series. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, reduce da degli Europei sottotono (ma in cui comunque ha vinto delle medaglie) a causa di problemi fisici, si sta cimentando anche con il Nuoto di fondo e il suo ...

Nuoto : Gregorio Paltrinieri - rientro complesso da Hong Kong per la stella azzurra a causa delle condizioni meteo : Non c’è soltanto la gioia del primo podio nel Nuoto di fondo per Gregorio Paltrinieri. L’uomo che l’Italia ha imparato a conoscere in versione moto d’acqua in piscina dall’acqua è rimasto bloccato nel tentativo di ripartire da Hong Kong per Roma, dov’è atteso per partecipare al Gala della Fina. Il problema risiede tutto nel tifone Mangkhut, che ha già fatto evacuare mezzo milione di persone in una giornata, ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e il primo podio in acque libere : vincere a Tokyo 2020 in piscina e nel fondo non è un sogno : Essere campione non consiste solo nel vincere una gara e dimostrarsi superiore fisicamente e mentalmente. Essere un campione significa porsi nuovi obiettivi, nuovi traguardi da raggiungere e superare con soddisfazione. Gregorio Paltrinieri è un campione anche per questo e a chi gli ha dato del “folle” per l’esibirsi anche in acque libere, oltre agli impegni in piscina, lui ha risposto con il primo podio nel Nuoto di fondo nella ...

Nuoto di fondo - 3° Gregorio Paltrinieri nella 10 km in Cina : per l'azzurro è il primo podio nelle World Series : Gregorio Paltrinieri sale per la prima volta sul podio in Cina, alla sua seconda gara in carriera di Coppa del Mondo, adesso World Series, nella 10Km in acque libere. Il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero si è piazzato terzo nella penultima tappa delle Marathon Swin Fina nelle acque del lago ...

Nuoto - Paltrinieri brilla nel fondo : l’azzurro sale sul podio nella penultima tappa della Marathon Swim Fina : L’azzurro ha chiuso la prova in 1h56’35″3, battuto al fotofinish dall’inglese Jack Burnell (1h56’34”8) e dal tedesco Rob Frederick Muffells (1h56’34”9) Gregorio Paltrinieri sale sul podio nella 10 km in Cina e conferma i progressi nelle acque libere. Dopo il quinto posto nella gara d’apertura lo scorso marzo a Doha, il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero si è piazzato ...