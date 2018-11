NPD ha pubblicato la lista dei titoli più venduti su base annua dal 1995 ad oggi in

eurogamer

(Di mercoledì 7 novembre 2018) NPD rivela spesso dati molto interessanti e curiosi legati al mondo dei videogiochi, recentemente l'anaMat Piscatella ha stilato una classifica deipiùsuin America partendo dalfino ai giorni nostri.Come riporta Gamingbolt, è interessante notare come il periodo 1996-2000 ha visto Nintendo dominare l'intero settore con le sue esclusive di punta come Mario e Pokémon. Nel nuovo millennio però la grande N ha dovuto cedere il posto a Call of Duty con 8in classifica, questo vuol dire che un terzo dellaha visto vincitore il fortunato franchise. Compaiono anche 3 Madden (serie molto più sentita in America rispetto al vecchio continente) e l'immancabile GTA. Piscatella ha specificato che la classifica tiene conto delle vendite di copie fisiche e digitali, inoltre si parla di giochia prezzo pieno, quindi non sono stati considerati i ...