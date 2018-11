Novità del Viminale per i richiedenti asilo | non saranno più spesi 35 euro

Dalla Fiat Fastsback alla Vw Tarok - ecco le Novità del Salone di San Paolo : L'automotive è da sempre fra i settori più trainate per l'economia. E Fca è il Gruppo leader sia per numero di unità vendute che per impianti di produzione. Rapporti24 30 ottobre 2018 Auto, tutte le ...

Twitter - grandi Novità dal social per i tifosi delle squadre europee : I tifosi delle squadre di calcio europee potranno seguire tutti i momenti più importanti delle partite grazie ad una novità lanciata da poco da Twitter. Sono live su Twitter, infatti, delle nuove pagine dedicate ai campionati del Regno Unito, Spagna, Francia, Germania e Italia: ovvero la Premier League, English Championship, La Liga, Serie A, Ligue […] L'articolo Twitter, grandi novità dal social per i tifosi delle squadre europee proviene ...

Fiat - Tutte le Novità del Salone di San Paolo : In occasione del Salone di San Paolo la Fiat ha esposto gran parte della propria gamma brasiliana, presentando anche alcune novità in anteprima mondiale. Tra queste spicca, come anticipato, la concept Fastback che è stata affiancata da una serie di modelli speciali appositamente allestiti per la kermesse paulista, come le Cronos Sport, Argo Sting e Toro Rescue, oltre a modelli totalmente inediti per il mercato sudamericano, come la Fiat 500X ...

Synology presenta le Novità del 2019 : Storage - Backup e Router : Milano, 6 novembre 2018 – Synology Inc. ha presentato, durante il suo evento annuale Synology 2019, nuovi prodotti e applicazioni tra cui DiskStation Manager 7.0 (DSM 7.0) più stabile e intuitivo, una nuova linea di soluzioni, il Dual-active Unified Controller UC300, che fornisce un servizio ininterrotto per le aziende, Active Backup Suite senza licenza destinata al mercato del Backup aziendale e il Mesh Router MR2200ac dotato di Synology ...

MARSALA - RACCOLTA DIFFERENZIATA. LE NOVITA´ DEL SERVIZIO PORTA A PORTA : Il sindaco Di Girolamo: "Raggiungere una percentuale più alta per diminuite i costi" Illustrato il nuovo sistema di RACCOLTA differenziata dei rifiuti che, dal prossimo dicembre, entrerà in funzione a ...

Una fabbrica del gianduiotto e viaggi sensoriali con la "silent disco" : tutte le Novità di CioccolaTò : Dopo due anni torna CioccolaTò , la festa del cioccolato che sarà ospitata in piazza San Carlo da venerdì 9 a domenica 18 novembre. Torino per dieci giorni si trasforma nella capitale del cioccolato, ...

Yamaha Motor Global Press Première : su Sky le Novità del 2019 svelate in LIVE STREAMING : In diretta su Sky Sport MotoGP l'appuntamento con la Yamaha Motor Global Press Première in occasione di EICMA 2018: a partire dalle 18.00 , la Casa motociclistica giapponese svelerà tutte le sue novità del 2019 per ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della quinta giornata. Daniele Lavia - che Novità! Nelli titolare - Lanza risplende - ok Zaytsev : Nel weekend si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. FILIPPO Lanza. Lo schiacciatore gioca la sua migliore partita stagionale e viene addirittura votato come MVP, Perugia batte Siena e si conferma in testa alla classifica. Super Pippo si fa sentire mettendo a segno 15 punti (2 aces) con un ...

Imu e sigarette più care dal 2019 : Novità sui rincari della Manovra : Salutata dal Governo come la Manovra del popolo e della crescita, la Legge di bilancio 2019 (firmata da Mattarella e in arrivo in Aula alla Camera tra il 29 e 30 novembre), oltre alle misure previste in tema di Regime forfetario, reddito di cittadinanza, quota 100, bonus assunzioni, taglio vitalizi, blocco aumenti Iva, ecc, contiene anche alcune novità, non proprio buone, in tema di Imu e sigarette, o meglio tasse locali. Si parla nello ...

Ducati World Première : su Sky le Novità del 2019 svelate in LIVE STREAMING : ... sul canale 208 , e anche in LIVE STREAMING su skysport.it e premiere.Ducati.it , , in programma l'evento annuale che la Casa motociclistica bolognese riserva agli appassionati di tutto il mondo per ...

Flickr riduce il limite delle foto caricabili dagli account gratuiti alla chetichella mentre annuncia varie Novità : novità in arrivo per gli utenti di Flickr. Se da una parte chi ha un account Pro o ha in mente di aprirne uno hanno di che gioire, gli utenti con un account gratuito debbono fare i conti con una limitazione piuttosto importante dello spazio d'archiviazione dei contenuti di foto e video, ora limitati a un massimo di 1.000. L'articolo Flickr riduce il limite delle foto caricabili dagli account gratuiti alla chetichella mentre annuncia varie ...

Forza Horizon 4 : E’ tornato l’autunno con delle Novità : L’autunno è tornato in Forza Horizon 4, portando con se eventi stagionali, la sfida settimanale e nuovi rifornimenti per il negozio Forzathon, a seguire tutti i dettagli. Forza Horizon 4: Tutte le novità dell’autunno A partire da oggi e per una settimana, saranno disponibili le seguenti sfide: Evento Trial Parti in Vantaggio (Gara a bordo dell’Aston Martin Vantage GT12) Rilevatore di velocità ...

Che Dio ci aiuti 5 : le Novità della quinta stagione : Che Dio ci aiuti 5 si trasferisce in Umbria Prima a Modena, poi a Fabriano. I traslochi per Che Dio ci aiuti non sono finiti. Per la quinta stagione, infatti, Suor Angela e le altre sorelle del convento si sposteranno ad Assisi. La città umbra prenderà il posto di quella marchigiana che ha fatto da […] L'articolo Che Dio ci aiuti 5: le novità della quinta stagione proviene da Gossip e Tv.

Tagli al fondo famiglia e ai fondi per le Regioni : le Novità della manovra : Il governo continua a limare ancora una volta la manovra. Di fatto, dopo la bocciatura di Bruxelles, si cerca di trovare la quadra per portare il testo verso l'approvazione del Parlamento. Nell'ultima bozza l'esecutivo ha inserito una mega sforbiciata alle Regioni che non si adegueranno al Taglio dei vitalizi dei consiglieri. Il provvedimento, fortemente voluto dai grillini, di fatto potrebbe dare il via a duna sorta di braccio di ferro tra il ...