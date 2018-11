Notte di fuoco tra Monte e Salemi Ecco il bacio sotto le lenzuola

Notte di fuoco tra Monte e Salemi. Guarda il bacio sotto le lenzuola : Al Grande Fratello Vip, Francesco Monte coglie tutti di sorpresa e nella Notte bacia Giulia Salemi. Verità o strategia? un saluto a tutti gli haters, mentre voi vi scagliate loro limonano #gfvip pic.

Maltempo Calabria : situazione in miglioramento - Notte di lavoro per i vigili del fuoco : In Calabria, dopo i violenti nubifragi di domenica e di ieri mattina nella parte ionica, la situazione meteo è in miglioramento. Nella notte i vigili del fuoco hanno operato nella zona di Simeri Mare, dove l’esondazione di un torrente ha causato l’allagamento di centinaia di villette: i pompieri hanno prosciugato, con idrovore, le strade invase dall’acqua e i piani bassi di diverse abitazioni. Numerosi ieri i soccorsi nei ...

Auto a fuoco nella Notte - è mistero / FOTO : Grosseto, 5 novembre 2018 - I Vigili del fuoco del Comando di Grosseto, distaccamento di Follonica, sono intervenuti questa mattina intorno alle 6 per un incendio di una Autovettura in località ...

Incendio di canna fumaria a Mallare in serata. Vigili del fuoco sul posto fino a Notte : Mallare. Per il surriscaldamento della canna fumaria di una abitazione in via Cattaneo, ieri sera si è sviluppato un Incendio che ha raggiunto anche il tetto dell'abitazione. I Vigili del fuoco di ...

Fuoco e fiamme - a Orsara la Notte più luminosa della Puglia : Le vie del centro storico saranno attraversate dagli spettacoli itineranti con i giochi di Fuoco. Alle ore 20, aprirà la "Via delle zucche", una 'galleria' a cielo aperto con centinaia di lanterne ...

Maltempo : a Milano oltre 100 interventi vigili del fuoco nella Notte : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - Sono oltre 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco milanesi nelle ultime 24 ore a causa del Maltempo. nella sola provincia di Milano la notte scorsa gli interventi sono stati più di un centinaio a causa di alberi pericolanti, allagamenti o tegole e antenne a

Maltempo : 465 interventi dei vigili del fuoco nella Notte in tutta Italia : Sono 465 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in diverse regioni d’Italia a causa del Maltempo: “Dalla mezzanotte alle 7 i vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi in Toscana, 60 nel Lazio, 49 in Lombardia, 36 in Calabria, 35 in Campania, 33 in Veneto, 30 in Sicilia, 28 in Liguria e 14 in Friuli Venezia Giulia“, si legge sul profilo Twitter dei vigili. L'articolo Maltempo: 465 interventi dei vigili del fuoco ...

Caramagna - vigili del fuoco al lavoro tutta la Notte dopo l'incendio ad una casa : Sono ancora in corso da ieri sera , 22 ottobre, le operazioni di spegnimento di un incendio a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Data la complessità dell'intervento, il Comando dei vigili del ...

Notte di fuoco a Milano. Due incendi in depositi di rifiuti : Le fiamme sono divampate a Quarto Oggiaro in un sito di stoccaggio. Occorrerrà tutta la giornata per domarle. L'altro rogo a pochi chilometri di distanza in una ditta che lavora plastica e carta - ...

Notte di fuoco a Milano - fiamme in due depositi di rifiuti : Il primo, e più devastante rogo a Quarto Oggiaro, dove le fiamme hanno distrutto una ditta di stoccaggio: vigili del fuoco al lavoro per tutta la Notte. Sei ore dopo un secondo incendio in una ditta che lavora la plastica: indagini a 360 gradi

Notte di fuoco tra Commenda e Sant'Elia : incendiati furgone di ambulante e auto - fermato un brindisino : BRINDISI - Notte di fuoco a Brindisi, dove sono stati incendiati il furgoncino di un ambulante di frutta e verdura, parcheggiato nel piazzale del market Paolo Valente, quartiere Commenda, e una Ford ...

Vento forte a Genova : un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nella Notte : Vento forte nel Genovese nella notte: intenso lavoro nelle scorse ore per i vigili del fuoco. A causa dei danni provocati dalle forti raffiche sono stati effettuati nella notte un centinaio di interventi da Arenzano a Bogliasco. Quattro squadre della sede centrale e tutti i distaccamenti cittadini hanno lavorato per ripristinare la sicurezza. L'articolo Vento forte a Genova: un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nella notte sembra ...

Un'altra Notte di fuoco in Costiera : è emergenza incendi - chiusa l'Amalfitana : VICO EQUENSE - L'incendio di Tordigliano non si ferma. Le fiamme durante la notte hanno raggiunto quasi il centro abitato di Positano. chiusa al traffico la statale amalfitana tra il km 10 ed il km 11,...

Formula 1 - GP Russia : a fuoco due set di gomme di Magnussen nella Notte. Colpa delle termocoperte : Nel giorno dell'annuncio del rinnovo di Magnussen e Grosjean per la stagione 2019, il team Haas deve fare fronte anche ad un curioso incidnete verificatosi nella notte: due treni di gomme destinati ...