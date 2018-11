Non si interrompa il ‘miracolo’ di san Gennaro!

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 novembre 2018) L'avevo denominata 'Operazione San Gennaro' nel mio libro Un patrimonio italiano, nel quale illustro vari casi di buona gestione del patrimonio culturale. Ne parlo da anni in tutte le occasioni, presentandolo come un esempio virtuoso, un vero modello da imitare anche altrove. La SAMI-Società degli Archeologi Medievisti Italiani, che ho presieduto fino a pochi mesi fa, ha assegnato il 'Premio Riccardo Francovich' 2016, intitolato al grande archeologo medievista scomparso dieci anni fa, con la seguente motivazione: "per l'appassionata ed efficace opera di promozione culturale e sociale, per la capacità di coinvolgimento della "comunità di patrimonio" del Rione Sanità e per l'innovativa gestione "dal basso" di un importante complesso archeologico".Si tratta delle Catacombe di Napoli, uno straordinario complesso costituito dalle catacombe di San Gennaro, di San ...