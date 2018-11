Non Mentire | Alessandro Preziosi sul set della fiction di Canale 5

Anna Moroni : Mi spiace smentire la Isoardi - ma del vecchio cast de 'La Prova del cuoco' Non è stato chiamato nessuno : "Elisa Isoardi ha detto che tutti i cuochi delle scorse edizioni sono stati richiamati? Mi di spiace smentirla, ma non è vero!": questo ha affermato Anna Moroni , storico "braccio destro" di Antonella Clerici alla " Prova del Cuoco". Nello spiegare al settimanale Spy i motivi del suo abbandono (dopo 16 anni) ha spiegato: "Quando Antonella Clerici mi ha detto che intendeva lasciare la " Prova del Cuoco" ho deciso di lasciare anch'io. Ma la Rai, in ...

Monica Alberti contro Fabrizio Corona/ La madre di Silvia Provvedi a Mattino5 : " Non deve negare e mentire" : Monica Alberti è pronta a parlare nuovamente di Fabrizio Corona conferma che la storia tra lui e la figlia è stata grande e non c'è bisogno di negarlo, cos'altro dirà oggi?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:16:00 GMT)

"Colleghe - basta mentire. Se siete 10 kg sottopeso - Non fate finta di mangiare pizza e pollo fritto tutto il tempo" : "Se sei dieci kg sottopeso e parli di mangiare pizza e pollo fritto tutto il tempo, non stai facendo sentire le persone a posto con se stesse": questo ha affermato Jennifer Lawrence nel corso di un'intervista rilasciata al magazine InStyle. Secondo l'attrice, è tempo che le colleghe, le modelle e i volti popolari sui social network la smettano di prendere in giro il pubblico femminile, mostrando una linea perfetta e sostenendo di non fare ...