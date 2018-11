NoiPA | date emissione cedolino | stipendio novembre diverso dal solito? Ecco perché

scuolainforma

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Molti amministrati dariescono già a visualizzare lodi2018. Altri no per momentanei problemi tecnici della piattaforma. Da circa un mese è, infatti, attiva la funzionalità ‘Consultazione pagamenti’ grazie alla quale è possibile vedere in anticipo, rispetto alla pubblicazione del, l’ultima rata stipendiale. Ledidelrestano perlopiù invariate questo mese ma ciò che potrebbe cambiare è l’importo dello. A seguire i motivi.di2018 può variare,i motivi L’importo dellodipuò variare, in positivo o in negativo, principalmente per due ragioni: 1) alcuni possono vedersi addebitata la detrazione Irpef, specie chi ha optato questa modalità di pagamento per la dichiarazione dei redditi (modello 730); 2) altri, al contrario, possono ritrovarsi il ...