No castagne in strada | la delibera dell' 800 scatena le polemiche

ilgiornale

: No è uno scherzo????? Solita Lega di merda. - Mattelan1 : No è uno scherzo????? Solita Lega di merda. - sissyalleluya : Mede, delibera dell'800 vieta di arrostire castagne in strada: guerra sui social - Il Giorno - radiostellafm : Pavia : Vietato ?? arrostire le castagne ?? in strada -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) È spuntata dagli archivi del Comune di Meda, in provincia di Pavia e ha subito alimentato le. Si tratta di una vecchia, datata 13 ottobre 1881, che vieta di arrostire lein, mai abrogata e quindi ancora vigente.A ripescarla negli archivi è stato Pierangelo Boccalari, appassionato di storia, che ha spiegato, secondo quanto riporta Tgcom24, come l'odore e il fumoe caldarroste desse fastidio ai cittadini'epoca che avevano protestato, per far emettere la. Così il sindaco'epoca, Gaspare Massazza, aveva approvato un provvedimento secondo il quale "la pratica di preparare le caldarroste dà luogo a lamenti pel fumo che viene tramandato dai bracieri e che si spande all"ingiro con incomodo dei passanti e che si introduce anche nelle case. Pertanto l"esercizio di detta professione sia incomodo ed insalubre e per conseguenza potersi ...