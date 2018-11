No - Battiston non è il primo caso spoil system in un ente di ricerca italiano : Il licenziamento di Roberto Battiston da presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana non è il primo caso di spoil system applicato agli Enti di ricerca pubblici da un governo entrante. Già nel luglio del 2008, Mariastella Gelmini, all'epoca ministro dell'Istruzione del quarto Governo Berlusconi, poco dopo essersi insediata in viale Trastevere decise di licenziare lo scienziato Giovanni Bignami dal suo ruolo di ...

Silurato il presidente Asi - Roberto Battiston : 'Davvero non mi aspettavo di andar via' - dietro lo strappo il consigliere di Giorgetti : Con i suoi collaboratori, a quel mondo di ricercatori, di scienziati, di tecnici che è il suo mondo, qui la politica non c'entra o almeno non dovrebbe entrarci, dicono alcuni di loro ovviamente ...

Battiston rimosso da presidente dell’Agenzia spaziale. Il Miur : «Non aveva la fiducia degli italiani» | Chi è : Era stato confermato poco prima del varo del governo Conte. In un suo tweet: «Con mia sorpresa il ministro Bussetti mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di presidente dell’Asi». Poi aggiunge: «Esco a testa alta». Miur: «Revoca per verifica su modalità nomina». Ma il viceministro Fioramonti: «Certe decisioni meglio condividerle»

Battiston rimosso da presidente dell’Agenzia spaziale. Il Miur : «Non aveva la fiducia degli italiani» : Era stato confermato poco prima del varo del governo Conte. In un suo tweet: «Con mia sorpresa il ministro Bussetti mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di presidente dell’Asi». Miur: «Revoca per verifica su modalità nomina». Ma il viceministro Fioramonti: «Certe decisioni meglio condividerle»

Battiston rimosso da presidente dell'Agenzia spaziale. Il Miur : «Non aveva la fiducia degli italiani» : Roberto Battiston è stato rimosso dall'incarico di presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Asi,. È stato lo stesso Battiston a comunicarlo sul suo profilo Twitter. Il ministro dell'Istruzione, dell'...

Battiston non è più presidente ASI : Roberto Battiston non è più il presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana , ASI ,. Il ministro dell'istruzione, università e della ricerca, Bussetti , gli ha revocato l'incarico nella mattinata di ...

Roberto Battiston non è più presidente dell'Agenzia spaziale italiana : La revoca è stata decisa dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ed è immediatamente esecutiva. L'amarezza di Battiston su Twitter