"No attenuanti a chi uccide per pietà"

La Corte di Cassazione rimane del parere, espresso altre volte volte, che non meriti leper avere agito con "particolare valore morale", un imputato che ha ucciso una persona "in gravi condizioni di irreversibile sofferenza". La Suprema Corte così ha confermato la condanna per omicidio volontario a un marito che aveva sparato alla moglie all'ultimo stadio di Alzheimer. La Consulta ha sollecitato il Parlamento a varare una legge sull'eutanasia.(Di mercoledì 7 novembre 2018)