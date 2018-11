Nintendo ha deciso di rimuovere ogni riferimento ai nativi americani in Super Smash Bros

eurogamer

: Nintendo ha deciso di rimuovere ogni riferimento ai nativi americani in #SuperSmashBros.Ultimate - Eurogamer_it : Nintendo ha deciso di rimuovere ogni riferimento ai nativi americani in #SuperSmashBros.Ultimate - NPlayerItalia : Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo ha già deciso i personaggi da inserire mediante DLC - VG247it : Super Smash Bros. Ultimate: Nintendo ha già deciso tutti i lottatori in arrivo con i DLC - -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di comesia finita sotto la gogna mediatica per aver inserito in. Ultimate presunti contenuti a sfondo razziale.Nello specifico parliamo di Mr. Game & Watch che nel videogioco del 1982 Fire Attack si trova a difendere un fortino da un gruppo di indiani armati di torcia, qualche giorno fa è esplosa la polemica, consotto accusa per aver inserito riferimenti di Fire Attack all'interno di. Ultimate. In un porting per Game Boy lo sprite dell'indiano è stato modificato con quello di un bandito. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net,ha annunciato che pubblicherà una patch perla penna (e quindi i riferimenti ai) dal modello di Mr. Game & Watch, scusandosi per l'intera faccenda:Read more…