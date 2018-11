Niente più rito abbreviato per i reati più gravi | la Camera approva la proposta della Lega

La Storia non serve più a Niente - nemmeno a scuola. Vi racconto perché : di Fulvio Cammarano La questione dell’esclusione della traccia di Storia per il tema d’italiano, proposta dalla Commissione per la riforma dell’esame di maturità, ha fatto emergere ancora una volta il problema, ormai evidente, della perdita di centralità della Storia nella società contemporanea. Si tratta di una sorta di declassamento che sta avvenendo sia nell’ambito educativo, sia in quello più generale della formazione culturale della ...

Non c'è Niente di più smoothy e soul di "Lady Love" di Lou Rawls : Non c'è niente di più smoothy, soul and tender di questa canzone che credo di aver letteralmente stampata sul mio cuore. Un pezzo che chiamarlo classico è poco, una voce, quella del 'Frank Sinatra ...

Fare shopping a Dubai diventa più conveNiente : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Niente più assistenza ufficiale per iPhone 5 : è obsoleto : Dal 30 ottobre iPhone 5 è classificato come vintage negli Stati Uniti e obsoleto nel resto del mondo e quindi non sarà più riparabile direttamente Apple. L'ingresso in questa particolare categoria di ...

Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi - potrebbero arrivare in ritardo : Che Google, in fondo in fondo, voglia semplicemente far parlare di sé? Chissà. Sta di fatto che a Mountain View hanno commesso l'ennesima gaffe L'articolo Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi, potrebbero arrivare in ritardo proviene da TuttoAndroid.

Nuova Dacia Duster GPL : debutta il SUV più conveNiente d’Europa [FOTO e PREZZO] : La Duster allarga la propria offerta con l’introduzione di una variante bifuel proposta ad un prezzo imbattibile La Nuova Dacia Duster introduce il primo motore GPL Euro6DTemp del Gruppo Renault. Con questa new entry, Dacia arricchisce e completa l’offerta per consentire ancora una volta una scelta libera da compromessi: tutto il piacere di guida senza rinunciare all’economia del GPL. Alimentato da un motore 1.6 litri da 115 CV con ...

Caso Cucchi - Nistri promette : 'Niente più divisa ai carabinieri che hanno sbagliato' : Il comandante generale sulla linea della fermezza, ribadisce come sia doverosa una sincera assunzione di responsabilità. 'Sono le parole che un cittadino perbene vuole sentire' commenta Ilaria Cucchi -...

GFVip - la Provvedi a Corona : ‘Da me non avrai più Niente. Gli show mi hanno stancato’ : Da settimane aspettavamo questo show nello show, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizio Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia Provvedi (ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip). Corona, fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Maurizio Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi a Fabrizio Corona : ‘Accetto le tue scuse ma da me non avrai più Niente. Gli show mi hanno stancato’ : Da settimane aspettavamo questo show nello show, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizio Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia Provvedi (ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip). Corona, fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso trionfale ...

Astronomia : Niente più lampioni nelle città - nel 2020 sarà lanciata la prima della ‘lune artificiali’ che illumineranno la Terra : In Cina è quasi tutto pronto per il lancio della ‘luna artificiale‘ previsto per il 2020. L’intento è quello di riuscire a sfruttare il riflesso della luce del sole per togliere l’illuminazione pubblica, risparmiando così energia elettrica. A Chengdu, nella provincia sud-occidentale di Sichuan, gli scienziati stanno lavorando al progetto di “illuminazione satellitare” con satelliti che saranno ...

“Sono rovinato - non ho più Niente”. Il dramma dell’amato comico della tv : Per anni ha fatto parte di quella squadra di matti che era ‘Mai dire gol’, risate, divertimento ma anche soldi e successo, aveva tutto Marco Milano che si era fatto conoscere con la maschera di Mandi Mandi. Grande comico tra i grandi. Tra Aldo, Giovanni e Giacomo, Michele Foresta e Teo Teocoli. Per anni ha imperversato in televisione poi, all’improvviso, è scomparso da radar. La fortuna gli ha voltato le spalle. E, complice un periodo nerissimo, ...

Imprenditore ritrovato in Scozia : Salvatore non parla più italiano e non ricorda Niente : Salvatore Mannino, l'Imprenditore 52enne scomparso nel Pisano senza nessun apparente motivo a settembre e ritrovato in stato confusionale in Scozia, non ricorda più nulla del suo passato. Non sa il suo nome e di avere una famiglia, non ha riconosciuto i familiari e non sa nemmeno più parlare l'italiano.Continua a leggere

Marco Milano - il popolare Mandi Mandi : 'Non ho più Niente ma vorrei tornare a lavorare' : La gente lo ricorda soprattutto per l'inviato d'assalto di "Mai dire gol" Mandi Mandi. Ma Marco Milano, da metà anni 80 a oggi ha messo la sua vis comica in moltissime produzioni. Da qualche anno è però scomparso dai teleschermi. Complice un periodo nerissimo, iniziato con dei guai con il fisco e proseguito con problemi personali. "Non ho più nulla ma non voglio dipendere dagli altri - dice a Tgcom24 -. vorrei tornare a lavorare".

Niente più notch dal 2019 : Ice universe mostra alcuni prototipi (FOTO) : Che il notch piaccia a pochi è cosa ormai risaputa: quel che ancora non sapevamo è che probabilmente l'antiestetica tacca nera, che deturpa lo stile del frontale di alcuni tra i maggiori smartphone attuali, potrebbe essere destinato ad andare presto in pensione, dopo una parentesi non proprio fortunatissima (proprio in questi giorni vi avevamo parlato di un'applicazione utile a nascondere il notch, senza per questo rinunciare a buona parte della ...