New York | seduta molto difficile per Movado

New York : spinge in avanti Wynn Resorts : Brilla la società che gestisce una importante catena di Casino , che passa di mano con un aumento del 2,78%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

New York : in forte denaro Sotheby's : Seduta decisamente positiva per la casa d'aste del Regno Unito , che tratta in rialzo del 3,16%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Xiaomi alla conquista degli Stati Uniti : evento a New York l’8 dicembre : Lo sbarco di Xiaomi in Europa è avvenuto solo qualche mese fa, anche se l’azienda ha conquistato così velocemente gli appassionati di tutta Europa che sembra che ci sia già da molto tempo. Ovviamente Xiaomi leggi di più...

Male Ralph Lauren sul mercato azionario di New York : Pressione sulla maison statunitense , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,55%. La tendenza ad una settimana di Ralph Lauren è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

New York : in rally Davita : Grande giornata per Davita , che sta mettendo a segno un rialzo del 13,73%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Un'anatra misteriosa sta facendo impazzire New York : Con il suo favoloso piumaggio color blu, mattone, porpora e verde metallico, è considerata l'anatra più bella del mondo, ma ha sedotto la città anche per un altro motivo: come sia finita lì è un ...

Eletta a New York la dem Ocasio-Cortez : ANSA, - WASHINGTON, 7 NOV - Come previsto, la democratica progressista Alexandra Ocasio-Cortez è stata Eletta nel suo distretto per la Camera nello stato di New York e con i suoi 29 anni diventa il ...

Usa : da Milano a New York sogno imprenditoriale diventa bakery made in Italy : Roma, 6 nov. (Labitalia) - Una nuova bakery, completamente made in Italy, nel cuore di Park Slope, [...]

New York - Cuomo confermato governatore : 4.19 Il democratico italoamericano Andrew Cuomo si riconferma governatore dello stato di New York. Cuomo ha sconfitto il repubblicano Marc Molinaro. Si tratta del terzo mandato per Cuomo, che eguaglia così il padre Mario, anche lui a capo dello Stato per tre legislature

New York : i venditori si accaniscono su Eli Lilly : Aggressivo avvitamento per Eli Lilly , che tratta in perdita del 3,95% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Eli Lilly rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Hilton Worldwide Holdings - crollano le quotazioni a New York : Retrocede molto Hilton Worldwide Holdings , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,02%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice ...

In evidenza Occidental Petroleum sul listino di New York : Effervescente Occidental Petroleum , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,88%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Occidental ...

New York : in rally Advanced Micro Devices : Brilla Advanced Micro Devices , che passa di mano con un aumento del 5,81%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

La borsa di New York attende esito elezioni midterm : Lieve aumento per la borsa di Wall Street nel giorno delle elezioni midterm . L'indice Dow Jones sale dello 0,56% a 25.603,12 punti ; sulla stessa linea, l' S&P-500 che procede a piccoli passi, ...