Nessuna attenuante a chi uccide un malato per pietà

Cassazione : Nessuna attenuante a chi uccide un malato terminale per pietà : La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un 88enne che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer dopo averla accudita in casa per anni. Dopo u ricovero per l'aggravarsi delle sue condizioni, l'uomo decise di ucciderla con l'intento di risparmiarle altre sofferenze. Per i giudici non ci può essere nessuna attenuante morale o sociale.Continua a leggere

