huffingtonpost

: Nemmeno Babbo Natale ravviva la palude del Ppe: al via a Helsinki un congresso per non decidere sui sovranisti - HuffPostItalia : Nemmeno Babbo Natale ravviva la palude del Ppe: al via a Helsinki un congresso per non decidere sui sovranisti - NickZaia : @PaperFirst @marcotravaglio Troppo forte sto giornalaio: contro il babbo di Renzi, poi assolto dalle accuse che gl… - CaioMarcoDecio : Ho chiesto a Babbo Natale di riportarci diBatti . Sarà il più bel regalo per tutti gli italiani tristi, quelli che… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Ci prova unre il clima. Si aggira al centro congressi Messukeskus, periferia di, in mezzo ai delegati del Partito Popolare Europeo venuti qui da tutta Europa per decidere chi sarà il loro 'Spitzenkandidat' per la presidenza della Commissione Ue dopo il voto di maggio 2019.è di casa in Finlandia, non può non essere qui a dare il benvenuto a poco più di un mese dal 25 dicembre. Ma doni non ne ha: la due-giorni del Ppe (oggi e domani) resta appisolata nel grigiore, pigra in un guado che si smuoverà solo dopo le europee. Aprire o no ad un'alleanza con i sovranisti?Ai Popolari, fondatori dell'Ue ora declassati alla scomoda posizione di vituperata establishment, scelgono di non decidere. Hanno due candidati per la posizione di presidente della Commissione: il tedesco Manfred Weber, 46 anni, capogruppo ...