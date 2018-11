Nelle elezioni di metà mandato i Democratici riconquistano la Camera Un primo scenario

Midterm 2018 : le sfide più interessanti Nelle elezioni Usa 2018 - : I duelli per conquistare i seggi alla Camera e al Senato corrono in parallelo a quelli per le cariche di governatore in 36 Stati. Occhi puntati su diversi candidati: le novità e le sorprese potrebbero ...

Gli Stati Uniti accusano una donna russa di interferenze Nelle elezioni di Midterm : L'intelligence americana si dice preoccupata delle 'campagne in corso' da parte di Russia, Cina e Iran per influenzare la politica americana e mettere a rischio la fiducia nella democrazia. Non ci ...

X Factor : Achille Lauro vola in Francia per aiutare Mara Maionchi Nelle selezioni : Questa sera andra' in onda su Sky la settima puntata della nuova edizione di X Factor, la prima degli 'Home Visit', ovvero il terzo livello delle selezioni, che si svolgeranno in un paese straniero diverso per ognuna delle quattro categorie di artisti presenti nel programma under uomini, under donne, over e band, come da prassi. La notizia che in queste ore sta facendo esaltare svariati appassionati di Rap italiano è che ad assistere Mara ...

Facebook crea task force contro le interferenze Nelle elezioni - : Facebook ha annunciato l'apertura di una struttura speciale per combattere le interferenze nelle elezioni e prevenire la diffusione di notizie false. "A settembre, alla vigilia delle elezioni ...

Speciale energia : le aziende spagnole si giocano 46 miliardi Nelle elezioni brasiliane : Madrid, 08 ott 14:30 - , Agenzia Nova, - Il Brasile, il quinto paese più grande del mondo, la principale economia dell'America Latina in termini di Pil e una delle superpotenze... , Res,

Parità di genere Nelle elezioni regionali - il sostegno di Bova alla proposta di Tonia Stumpo : La vera sfida, per come intendo io la politica, sarà però nella capacità, da parte dei movimenti e dei partiti politici, di scegliere uomini e donne di alta caratura umana e professionale: sono ...

Le elezioni Nelle Maldive non sono andate come ci si aspettava : I risultati parziali danno per sconfitto Abdulla Yameen, il presidente uscente accusato di voler instaurare un regime autoritario The post Le elezioni nelle Maldive non sono andate come ci si aspettava appeared first on Il Post.

Poroshenko accusa la Russia di interferire quotidianamente Nelle elezioni ucraine - : Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ritiene che la Russia interferisce nelle elezioni ucraine su base quotidiana. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza ucraina. "La Russia non ...

Fake news - Zuckerberg assicura : Facebook preparato contro i rischi Nelle prossime elezioni : Il numero uno del social network ha detto che il social network è in costante lotta contro coloro che creano account falsi che potrebbero essere usati per diffondere informazioni false, avendone bloccato più di un miliardo