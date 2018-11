Nel decreto Genova spunta anche il condono edilizio per il Centro Italia

Dalle promesse al decreto - ecco cosa c’è (e cosa manca) Nelle nuove norme per i risarcimenti ai risparmiatori delle banche : Fondo per i ristori ampliato da 100 milioni a 1,5 miliardi, commissioni arbitrali che diventano dieci Dalle due attuali per gestire le pratiche, platea ampliata anche da chi ha acquistato titoli Dalle banche controllate e non solo Dalle capogruppo. Sono le novità principali previste nella manovra per risarcire i risparmiatori rimasti coinvolti nei...

Acquisizione dei documenti del decreto ingiuntivo Nell’opposizione al decreto : Cassazione 28.9.2018 n. 23455 i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo., seppur non prodotti nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi.Continua a leggere

Decreto Genova - ok della Camera Nella notte dopo una lunga maratona : dopo un durissimo scontro in aula durante la lunga discussione che ha visto una pesate ostruzione da parte delle opposizioni, in nottata è arrivato l'ok al Decreto legge per Genova e le misure dopo il crollo del Ponte Morandi. Il testo del provvedimento ora passa al Senato per essere approvato definitivamente.Continua a leggere

Cosa c'è scritto Nel decreto Genova : Dalla ricostruzione del ponte Morandi di Genova alle misure a sostegno delle popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia e di Ischia. Sono i punti centrali del decreto Genova, approvato dalla Camera dopo un iter travagliato in Aula e ben due sedute notturne e fortemente criticato dalle opposizioni, Pd in testa, per le norme sul condono edilizio nell'isola campana. Il provvedimento, innanzitutto, delinea la figura del commissario ...

Decreto Genova - ostruzionismo Pd contro condono a Ischia : ToniNelli attacca l’opposizione : Scontro alla Camera sul Decreto Genova: il Pd si oppone al condono a Ischia rallentando i lavori, sotto accusa Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, quest'ultimo per la sua assenza in Aula. Il ministro delle Infrastrutture attacca Pd e Fi, poi ritratta affermando che si rivolgeva solo al Partito Democratico.Continua a leggere

La Var del Tgla7 : l'articolo sulle case da sanare a Ischia - Inserito Nel decreto per Genova - è un condono oppure no? : E' previsto davvero il condono edilizio per le case dei tre comuni dell'isola colpiti dal terremoto del 2017, Casamicciola terme, Forio e Lacco Ameno? O si sanano situazioni previste da condoni ...

Dl Genova - Pd vs M5s e governo : “Condoni e fanghi nascosti Nel decreto - porcate firmate Di Maio” : Tensione e polemiche alla Camera nel giorno del voto sul decreto Genova. Ad attaccare il governo M5s-Lega sono stati i deputati della sinistra, Pd e Liberi e Uguali, scagliandosi sul tema condoni, non soltanto sul caso Ischia, ma anche in merito a quanto previsto nel provvedimento per il Centro Italia, nelle aree colpite dal terremoto. Tra le più critiche la deputata Alessia Morani: “Quando fate i condoni, non date la responsabilità al Pd. ...

Decreto sicurezza - trattativa per evitare lo strappo Nel M5S : «Chi si sfila è fuori» : «La verità è che Luigi ha troppi dossier aperti e non ce la fa a seguirli tutti». Quando ormai è notte e l'assemblea congiunta del M5S è stata sconvocata,...

Decreto sicurezza - strappo Nel M5S : Nugnes e Mantero : votiamo contro : Fronda nel Movimento 5 Stelle contro il Decreto sicurezza. «Voglio votare contro questo provvedimento, partito male, ma nel caso di un'eventuale fiducia mi riservo di valutare il da...

Decreto sicurezza - scontro Nel M5s. Nugnes e Mantero : “Voteremo contro il provvedimento” : Rimane alta la tensione nel MoVimento 5 Stelle sul Decreto sicurezza. La senatrice Paola Nugnes annuncia: "Voglio votare contro questo provvedimento, partito male". Dello stesso avviso anche Matteo Mantero: "Io non lo voterò, se votare contro o non votarlo lo deciderò la notte prima, al momento sono più per non votarlo. Anche se ci fosse la fiducia". Critici anche Elena Fattori e Gregorio De Falco.Continua a leggere

Decreto sicurezza - strappo Nel M5S : Nugnes diserta l'assemblea con Di Maio : Nervi a fiori di pelle all'interno del Movimento 5Stelle. Il capo politico e vicepremier Luigi Di Maio ha convocato, per le 21.30 di stasera, un'assemblea congiunta per sciogliere i nodi...

Decreto sicurezza - strappo Nel M5S : Nugnes diserta l'assemblea con Di Maio : Nervi a fiori di pelle all'interno del Movimento 5Stelle. Il capo politico e vicepremier Luigi Di Maio ha convocato, per le 21.30 di stasera, un'assemblea congiunta per sciogliere i nodi relativi ai ...

Decreto sicurezza - PatuaNelli (M5s) a De Falco e altri “dissidenti” : “Se mettiamo la fiducia e non la votano - sono fuori” : “Se viene posta la fiducia e loro non la votano, non votano la fiducia sono fuori”. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Senato, Stefano Patuanelli a proposito dei cosiddetti “dissidenti”, cioè Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Matteo Mantero e Elena Fattori, i senatori che criticano il Decreto sicurezza di Matteo Salvini. “sono un uomo del dialogo – dice Patuanelli a ilfatto.it – e anche per ...

Tav e decreto Salvini agitano le acque Nella maggioranza : grana senatori "dissidenti" Nel M5s : Luigi Di Maio chiede unità ai "suoi", ma quattro senatori sono contrari al decreto sicurezza-immigrazione così com'è oggi...