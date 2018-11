Napoli | lieve distorsione alla spalla per Mertens

Napoli - San Gennaro non tradisce : il sangue del patrono si è sciolto alle 10.05. Lieve malore per Sepe : Ore 10.05. Il cardinale Sepe annuncia lo scioglimento del sangue del patrono di Napoli , san Gennaro . La reliquia era già allo stato liquido al momento del prelievo dalla...

Napoli : lieve malore per il cardinale Sepe durante la cerimonia per la festività di San Gennaro : durante la cerimonia nel Duomo di Napoli per la festività di San Gennaro, il cardinale Crescenzio Sepe ha accusato un lieve malore: potrebbe essere stato causato dal gran caldo all’interno della chiesa cattedrale, gremita di fedeli e di turisti accorsi per assistere al prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, che si è ripetuto anche oggi. Al termine della cerimonia l’arcivescovo non ha portato l’ampolla con il ...