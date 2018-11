Napoli | l’agente di Hamsik non si sbilancia sul futuro dello slovacco

Napoli - l’agente di Cavani svela il futuro dell’attaccante : Fernando Guglielmone, agente di Edinson Cavani, è stato intervistato da SportNews.eu ed ha annunciato il futuro del suo assistito: “A Edinson piace Napoli ma resta al Paris Saint Germain. Sono suggestioni della stampa italiana ma io non ho avuto contatti con De Laurentiis per un suo ritorno alla corte di Ancelotti. Per il futuro tutto è possibile ma devono esserci le condizioni affinché possa tornare a Napoli. Il Psg non regala ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Addio a gennaio? Voci ridicole” : Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 riguardo le Voci relative ad un possibile addio già a gennaio del calciatore. Le Voci parlano di un ritorno di fiamma di alcuni club cinesi, pronti ad acquisirne le prestazioni già dalla prossima sessione di mercato invernale. “Marek è concentrato sul lavoro con il Napoli, le Voci […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Addio ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Futuro? Non si può sapere” : Napoli– Doveva partire nella scorsa estate, quando dalla Cina gli fecero un’offerta irrinunciabile per la maggior parte dei giocatori. Marek Hamsik ci ha pensato, molto, valutando seriamente l’ipotesi di partenza. Il suo addio sembrava imminente, ma l’arrivo di Ancelotti in panchina lo convinse a rimanere, forse, per un’ultima stagione, per dare l’assalto a quello scudetto […] L'articolo Napoli, ...

Psg - l’agente di Bernat : “L’interessamento del Napoli c’è stato quest’estate” : A poche ore dalla partita con il Psg, alcune indiscrezioni di mercato fuoriescono proprio dall’agente di un giocatore dei parigini. Juan Manuel Tarraga, agente di Bernat, ha infatti parlato a Radio Marte di un interessamento del Napoli nei mesi di calciomercato estivi. Bernat sembra essere stato molto vicino al Napoli e l’agente ha confermato le voci: […] L'articolo Psg, l’agente di Bernat: “L’interessamento ...

Napoli-Callejon ed il rinnovo che non arriva : parla l’agente : Josè Maria Callejon ama Napoli, ma a detta del proprio agente le operazioni per il rinnovo procedono molto a rilento “Non parlo con il Napoli da tre mesi, non so cosa accadrà in futuro. José sta bene a Napoli, ma non ho in programma degli incontri“. L’agente di Josè Maria Callejon, accende una mini-spia in merito al rinnovo del proprio assistito con il Napoli. Dalle parole a Radio Marte di Manuel Quilon, si evince la ...

Addio di Hamsik al Napoli? L’agente del capitano risponde duramente : La storia tra Hamsik ed il Napoli non cesserà nel mese di gennaio, il calciatore non andrà via dal club partenopeo Le voci di un possibile Addio di Marek Hamsik al Napoli, sono state subito smentite dal suo agente. Martin Petras ha infatti chiuso la porta ad una cessione del capitano partenopeo, dichiarandosi anche molto stizzito per le notizie che stanno circolando: “Non c’è possibilità che vada via a gennaio, quando ho ...