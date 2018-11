Napoli | Koulibaly elogia Ancelotti | ' Persona perbene | spero di diventare saggio come lui'

Napoli - dalla K alla C asse perfetto : che notte Koulibaly e Callejon : Da K a C, da Koulibaly a Callejon, ecco l'asse che ha portato il Napoli ha dominare il Paris Saint Germain partendo da uno svantaggio. Il difensore senegalese è uscito spesso col pallone al piede, ...

Napoli - le pagelle di CM : Allan - Koulibaly e Callejon fanno i marziani. Nessuna insufficienza : Koulibaly 8.5: al 27' dimostra di essere, semplicemente, il miglior centrale del mondo. Uno contro uno ferma Mbappé lanciato con una pulizia nel contrasto assoluta. Scivola e poi imposta. Incredibile.

Napoli-Psg diretta live 0-0 : Koulibaly strepitoso su Mbappé [VIDEO] : Napoli-Psg diretta live – E’ una notte magica per il Napoli, si gioca la Champions League, quarta giornata pronta a regalare spettacolo. La squadra di Carlo Ancelotti sta disputando una stagione veramente importante ed è protagonista anche in Europa, gli azzurri sono alla ricerca di un risultato positivo per raggiungere la qualificazione. Di fronte un osso durissimo, il Psg. Gli azzurri hanno tutte le caratteristiche per ...

Napoli - Koulibaly sa fare tutto : Insigne è magico - Zielinski opaco : Lascia capire subito che non è che contro i suoi ex abbia così voglia di spaccare il mondo: fa il suo dovere e a Kurtic lascia pochi spazi per fare qualcosa di interessante. Neppure Ucan ha più ...

Napoli-Empoli 1-0 diretta live : gol Insigne su grande azione di Koulibaly [VIDEO] : Napoli-Empoli diretta live – Prende il via l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli ed Empoli, partita molto importante per lo scudetto e per la zona salvezza. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dal pareggio nel big match contro la Roma ed adesso non ha intenzione di sbagliare davanti al pubblico amico, l’obiettivo è quello di provare ad accorciare dalla Juventus che al momento guida la classifica. La ...

Napoli - rifiutati 70 milioni da Koulibaly da una big europea : La Gazzetta dello Sport spiega la situazione legata al centrale senegalese del Napoli : ' Koulibaly è seguito con insistenza dal Barcellona che già a maggio scorso aveva presentato un'offerta di 70 milioni di euro ...

Napoli - Koulibaly : “Mi sento napoletano - se un giorno dovessi andare via…” : Dopo le continue prestazioni che lo hanno reso uno dei centrali difensivi più forti al mondo, Koulibaly potrebbe diventare il difensore più caro della storia del calcio. De Laurentiis riuscirà a resistere alle tentazioni che gli si presenteranno nelle prossime sessioni di mercato? Al momento il roccioso difensore azzurro non vuole pensarci, e ad un’intervista […] L'articolo Napoli, Koulibaly: “Mi sento napoletano, se un giorno ...

Napoli - a tutto Koulibaly : 'Quando andrò via - piangerò. Io mi sento senegalese - francese e napoletano' : Che fastidio i buu razzisti" "Mi sento francese e senegalese da quando sono nato " ha raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport - quando uno mi chiedeva di dove ero, rispondevo che ...

Koulibaly cuore partenopeo : “il mio addio a Napoli sarà in lacrime” : Kalidou Koulibaly è richiesto da diversi club europei che sono pronti a far follie per accaparrarsi il difensore del Napoli di De Laurentiis Kalidou Koulibaly si è integrato perfettamente a Napoli. Dopo un inizio zoppicante, il difensore si è subito imposto come uno degli interpreti del ruolo più forti al mondo. Proprio per questo motivo le proposte non mancano per accaparrarsi il senegalese, ma De Laurentiis al momento non intende ...

Thuram 'tifoso' del Napoli : abbraccia Ancelotti e Koulibaly : Inviato a Parigi Graditissima visita nel ritiro del Napoli, quella del difensore francese Thuram, ex Parma e Juventus, campione del mondo con la Francia nel 1998. Un saluto cordialissimo con tutti gli azzurri e in particolar modo con Koulibaly che ha anche postato la foto dell'abbraccio con l'ex campione che si trattenuto con ...

Live Udinese-Napoli 0-1 Koulibaly salva su Lasagna : Va in scena alla Dacia Arena di Udine l'anticipo del sabato sera alle ore 20.30 tra Udinese e Napoli; i friulani vengono da 3 sconfitte consecutive con Lazio, Bologna e Juventus, e cercano i 3...

Napoli : infortunio Koulibaly - in dubbio per Udine : Tutto ruota attorno a Koulibaly. Il franco-senegalese, tornato in anticipo dal ritiro della nazionale africana, aveva accusato nei giorni scorsi, dopo l’ultima partita di con il Sassuolo, un risentimento muscolare da cui non è ancora del tutto guarito. Koulibaly è l’unico sempre schierato dal 1′ da Ancelotti, che evidentemente lo ritiene insostituibile. A Udine, dove il Napoli affronterà i bianconeri sabato sera, ...

Napoli : Koulibaly in dubbio per Udine : ANSA, - Napoli, 17 OTT - Tutto ruota attorno a Koulibaly. Il franco-senegalese, tornato in anticipo dal ritiro della nazionale africana, aveva accusato nei giorni scorsi, dopo l'ultima partita di con ...

Napoli - inarrestabile Koulibaly : vuole esserci anche ad Udine : Secondo il Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly non vorrebbe saltare il match contro l' Udinese dopo esser rientrato in anticipo dal ritiro del Senegal per un affaticamento muscolare. Nel caso non ce la facesse, anche o se ...