Muore dopo l' operazione | nove indagati

Elezioni Usa : Gracie - 82 anni - vota per la prima volta nella sua vita e Muore dopo qualche ora : La storia di Gracie Lou Phillips, una anziana del Texas di 82 anni morta dopo aver votato per la prima volta nelle Elezioni di midterm negli Stati Uniti. Gravemente malata, ha chiesto di uscire dall’ospedale perché desiderava votare. L’hanno fotografata sorridente dopo il voto e dopo qualche ora è morta circondata dai suoi figli.Continua a leggere

Teramo : Muore in ospedale dopo un’operazione al femore : Mario Di Flaviano, un uomo di 65 anni, è morto a causa delle complicazioni seguite a quello che avrebbe dovuto essere un intervento quasi privo di rischi. Indaga la Procura di Teramo.Continua a leggere

Napoli - cavallo in fuga Muore dopo uno scontro frontale con un camion : "Scene drammatiche quelle condivise da alcuni utenti Facebook che lunedì hanno assistito in prima persona a quanto accaduto", scrive Borrelli sul social network. "Un animale in fuga che termina la ...

Mangia una lumaca per sfida : promessa del rugby Muore per un parassita dopo un'agonia di 9 anni : Sam Ballard era una giovane promessa del rugby in Australia. Un ragazzo come tanti, pieno di vita e di sogni che però si sono interrotti a 19 anni quando il giovane per puro gioco, per una sfida, ha ...

Tragedia : in Texas una coppia di neo-sposi Muore due ore dopo il matrimonio : La Tragedia che ha coinvolto una coppia di neo-sposi nel cuore del Texas è avvenuta domenica 4 Novembre. La celebrazione del matrimonio tra Will Byler e Bailee Ackerman ha avuto un finale dolce-amaro.Come ha riportato il Daily Mail, i due hanno avuto un incidente mortale in elicottero due ore dopo la fine dei festeggiamenti. Pronti a vivere il loro sogno d"amore, Will e Bailee, sono deceduti poco prima di arrivare al ranch di famiglia in Texas. ...

Tragedia in Thailandia : va a fare un massaggio - Muore dopo 10 minuti : La Tragedia è avvenuta a Pattaya. La vittima aveva subito una distorsione alla caviglia qualche giorno prima mentre giocava a calcio. I tentativi di salvargli la vita sono stati inutili. Un'inchiesta da parte delle autorità locali è stata aperta.Continua a leggere

