Mourinho | «Sono stato insultato dagli juventini per 90 minuti»

Mourinho : "Juventus superiore - Chellini e Bonucci possono insegnare ad Harvard" : José Mourinho accenna alle assenze pesanti del suo United, 'Non c'erano Fellaini e Sanchez per cambiare la direzione della partita',, però non invoca alibi e riconosce la superiorità della Juventus: '...

Skriniar : 'L'Interesse di Mourinho fa piacere - ma sono felice all'Inter. Vogliamo fare punti a Barcellona' : Anche se è uno degli allenatori più famosi, più bravi e più grandi del mondo, non è qualcosa a cui penso, perché gioco per l'Inter e sono felice qui'. CHAMPIONS - 'È fantastica, è la prima volta che ...

Mourinho - con chi ce l'hai? "Certuni sono attori fantastici" : sincerità - "Puoi ridere ed essere la persona più triste del mondo o puoi avere una faccia tristissima ed essere un fantastico attore perché dentro di te sei felice - prosegue lo Special One -. Per ...

Gelo tra Pogba e Mourinho : i due sono ai ferri corti [VIDEO] : Il Manchester United è ormai una polveriera. In settimana, le dichiarazioni di Pogba – ha criticato il gioco difensivo dei Red Devils – e poi la notizia del declassamento del francese, privato dei gradi di vice capitano da Mourinho, hanno aumentato la tensione in casa United. Tensione che i duellanti non riescono a mascherare neanche davanti alle telecamere, come è accaduto nel corso dell’allenamento di stamattina. Prima ...

Mourinho ancora all'attacco : "I commentatori tv sono dei bugiardi compulsivi" : Show dello Special One in conferenza stampa: snocciola tutti i numeri delle presenze di Marcus Rashford

Vuelta 2018 – Elia Viviani come… Mourinho : “se ho centrato 17 vittorie non sono un pirla. Madrid? Mi alletta…” : Il corridore della Quick Step ha commentato il successo ottenuto nella decima tappa della Vuelta, svelando i suoi prossimi obiettivi Una vittoria che vale tanto, la seconda di questa edizione della Vuelta che sta incoronando Elia Viviani come il miglior velocista sulla piazza. AFP/LaPresse Il corridore della Quick Step non ha lasciato scampo a Peter Sagan, costretto a cedere allo strapotere del campione italiano: “Morkov e Sabatini ...

José Mourinho risponde alle critiche con la solita aria di superiorità : “sono tra i migliori al mondo” : José Mourinho mostra il suo carattere dopo le copiose critiche piovutegli addosso a seguito dei risultati non positivi del suo United “alleno uno dei più grandi club al mondo, ma sono anche uno dei più grandi tecnici al mondo“. José Mourinho parte al contrattacco dopo le polemiche piovutegli addosso per le due sconfitte consecutive rimediate dal Manchester United in campionato, e in una effervescente conferenza stampa dice la ...

Ennesimo show di Mourinho in conferenza stampa : “Sono ancora tra i migliori” : “Resterò uno dei migliori manager al mondo anche se non dovessi vincere il titolo con il Manchester United“. Dopo aver chiesto rispetto al termine della partita persa contro il Tottenham, Josè Mourinho sfodera il proprio orgoglio a due giorni dal match contro il Burnley che potrebbe decidere il suo destino. “Sono l’unico ad aver vinto in Italia, Spagna e Inghilterra, e il secondo posto della passata stagione è stato ...