MotoGp | Marquez sta con Lorenzo | «Chi lo accusa non lo conosce»

MotoGp - Marquez a Sky : 'Nel Mondiale 2019 l'obiettivo è lottare sempre per il titolo. Rossi? In Malesia mi ha sorpreso' : Una giornata di svago per Marc Marquez a Milano, in occasione dell' Eicma , la fiera dedicata alle due ruote. Per il campione del mondo della MotoGP è stata anche l'occasione per fare un bilancio di ...

MotoGp – Valentino Rossi cade a Sepang : la reazione del padre di Marc Marquez [VIDEO] : Marquez vince il Gp della Malesia, Valentino Rossi cade a quattro giri dal termine della gara di Sepang: la reazione del padre del campione del mondo dai box Honda Tutti ormai sono a conoscenza della splendida gara di ieri di Valentino Rossi a Sepang, rovinata da una caduta a quattro giri dal termine. Il Dottore si trovava in testa, con Marquez che tentava di avvicinarsi sempre più, quando è incappato in una scivolata che gli è costata ...

MotoGp – Malesia amara per Iannone - Andrea e la caduta di Sepang : “avrei centrato Marquez se non avessi frenato” : Andrea Iannone e la caduta al Gp della Malesia: tutta l’amarezza del campione di Vasto. Il pilota Suzuki spiega la sua scivolata di Sepagn Domenica amara per Andrea Iannone al Gp della Malesia: dopo aver avuto ‘giustizia’ per essere stato ostacolato da Marquez, poi penalizzato, nelle qualifiche di Sepang, il campione di Vasto ha dovuto fare i conti con una caduta in gara che gli ha impedito di portare a termine il suo ...

MotoGp – Marquez trionfa (anche) a Sepang - Valentino Rossi cade sul finire della gara : le FOTO più belle del Gp di Malesia : Marc Marquez vince il penultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, Valentino Rossi cade e fa disperare i suoi tifosi: le immagini più belle del Gp di Malesia disputato sul circuito di Sepang Il Gp di Malesia ha regalato grandi emozioni agli appassionati di MotoGp. Marc Marquez, nonostante si sia già laureato campione del mondo in Thailandia, ha saziato la sua fame di vittorie con l’ennesimo trionfo stagionale, precedendo ...

MotoGp - Malesia Rossi cade sul più bello - vince ancora Marquez. In Moto2 titolo a Bagnaia : E allora vince ancora una volta il catalano campione del mondo, è il 9° successo di una stagione dominata. Lo spagnolo Rins sale sul 2° gradino del podio e lancia un messaggio: il pRossimo anno ...

MotoGp - Rossi cade a 4 giri dal traguardo In Malesia vince Marquez - Dovizioso è 6°. Bagnaia campione del mondo in Moto2 : Il Dottore cade a 4 giri dal traguardo e Marc Marquez festeggia ancora. La nona vittoria della stagione arriva nel Gp della Malesia per la scivolata di Valentino Rossi, quando il pilota della Yamaha era al comando in una gara combattuta a suon di decimi con lo spagnolo. Una vera beffa per il pilota di Tavullia che dopo la scivolata è tornato in pista per tagliare il traguardo in 18esima posizione. Lo Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix ha ...

MotoGp - l’ingegnere di pista di Marquez sicuro : “la caduta di Valentino Rossi? Merito di… Marc” : Santi Hernandez ha commentato la prestazione di Marc Marquez in Malesia, soffermandosi poi sulla caduta di Valentino Rossi Gioia e sorrisi in casa Honda per l’ennesima vittoria di Marc Marquez in questa stagione, il pilota spagnolo trionfa a Sepang portandosi a casa il Gp della Malesia, grazie anche alla caduta di Valentino Rossi a pochi giri dalla fine. ph. Twitter MotoGp Una scivolata che cancella il pathos degli ultimi giri, che ...

MotoGp - vince Marc Marquez. Valentino Rossi cade a 4 giri dalla fine : Sfuma sul più bello il sogno di Valentino Rossi di tornare sul gradino più alto del podio in MotoGp dopo Assen 2017. Il pilota della Yamaha scivola a quattro giri dalla fine , mentre si trovava in ...

MotoGp - Marquez : «Ho guidato al limite e vinto con il cuore» : SEPANG - ' La partenza in settima posizione è stata una motivazione extra, ma ho fatto mota fatica, per spingere e andare avanti ho consumato di più le gomme '. Così Marc Marquez dopo la vittoria nel ...

MotoGp - Marquez : «Oggi ho spinto con il cuore» : SEPANG - ' Partire dalla terza fila è stata una motivazione extra, ma ho fatto mota fatica, per spingere e andare avanti ho consumato di più le gomme '. Così Marc Marquez dopo la vittoria nel Gp della ...

MotoGp - Marquez vince in Malesia. Rossi cade : Sepang - In Malesia Marquez ha vinto la sua 9ª gara della stagione ed è salito sul podio insieme a Rins e a Zarco, mentre Rossi ha tagliato il traguardo al 18° posto . Questi numeri però non ...

MotoGp 2018 - a Sepang Rossi cade nel finale e vince Marquez : Sul podio ci sono finiti Alex Rins e Johann Zarco, mentre Iannone è caduto al primo giro e Dovizioso non è riuscito a fare meglio del sesto posto , diventando matematicamente vicecampione del mondo ...

MotoGp - Sepang : vince Marquez - Valentino cade a 4 giri dalla fine : Marc Marquez ha vinto il gran premio della Malesia. Il campione del mondo MotoGp ha portato la sua Honda al primo posto sul traguardo, precedendo la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Johann Zarco. A -3 giri dal termine era in testa Valentino Rossi, ma una scivolata ...

MotoGp Malesia 2018 - vince Marquez. Rossi cade a 4 giri dalla fine. La classifica : Il nove volte campione del Mondo rientra in pista e taglia il traguardo in 18esima posizione. Non si ferma il portacolori del team Repsol Honda, che dalla settima casella rimonta fino a salire sul ...