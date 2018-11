Moschino per H&M | la collezione per quasi tutti è arrivata

Moschino per H&M : i 5 pezzi da avere. E da indossare così : Che il countdown abbia pure inzio. Si contano sulle dita di poche mani, o già di lì, le ore che ci separano dall’arrivo nei negozi – virtuali e non – dell’attesissima collezione disegnata dal direttore creativo di Moschino, l’eccentrico statunitense Jeremy Scott, per H&M. Sbarca online e in una manciata di selezionati punti vendita disseminati per lo stivale (per sapere dove, e soprattutto come fare shopping, ...