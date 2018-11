Morto l' ex pugile Mario Melo | fatale una gara di croissant

Mario Melo - l’ex pugile Morto soffocato durante una gara di “mangiatori di croissant” : soffocato durante una gara di ‘mangiatori di croissant‘. Così è morto Mario Melo, l’ex pugile campione di pesi massimi in Sud America. La competizione consisteva nel mangiare il più alto numero di cornetti in un minuto, ma alla terza brioche il 56enne è collassato. Melo stava partecipando alla prima edizione della “Fiesta de la Medialuna”, a Pinamar, in Argentina. Dopo essere stato soccorso prima da un vigile del ...

CHRISTIAN DAGHIO - Morto SUL RING IL PUGILE MODENESE/ Video - era una leggenda del Muay Thai - IlSussidiario.net : CHRISTIAN DAGHIO MORTO sul RING la leggenda della Thaix boxe: stava disputando un incontro in Thailandia quando è caduto per l'ultima volta. E’ MORTO CHRISTIAN DAGHIO, leggenda italiana del Muay Thai, primo lottatore del Belpaese ad aver ottenuto il permesso di poter disputare un incontro in Thailandia. Dopo la Thai aveva deciso di dedicarsi alla boxe, vista anche l’età (49 anni) e nel corso dell’incontro dello scorso 26 ottobre per ...

Morto Piero Del Papa - ex pugile e spalla nei film di Bud Spencer : È Morto oggi a Pisa, l'ex campione di pugilato, Piero Del Papa . Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel ...