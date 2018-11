Mobile banking | Intesa Sanpaolo | una banca più comoda e sicura

Il Mobile banking raddoppia i clienti. In filiale solo per operazioni complesse : All'interno del mondo dei servizi bancari digitali è il mobile banking a crescere di più con un aumento di utenti, negli ultimi tre anni, del 106%. Sempre più online ma per i servizi complessi ...

Mobile banking : rapida crescita in Italia nel 2017 : Smartphone, tablet, dispositivi indossabili offrono a tutti l’opportunità di avere accesso alla tecnologia in qualsiasi momento della giornata, e questo consente di accedere a moltissime funzioni in mobilità per compiere azioni sempre più complesse. E se i dispositivi mobili hanno registrato, in termini di diffusione, una impressionante crescita negli ultimi anni, a beneficiarne sono anche altri settori, in particolare quello dei servizi messi ...