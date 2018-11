Miss Bumbum | scoppia la lite tra le concorrenti dopo la finale | “Il tuo culo è rifatto”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Caos all’edizione annuale di, in Brasile, dove una concorrente, scivolata fuori dal podio, se l’è presa con la vincitrice. La ragazza, Aline Uva, 27 anni, ha strappato la fascia di Ellen Santana, 31 anni. “Sei rifatta, come le altre. Merito io la vittoria”. “Mi hai strappato la fascia, ma non il titolo. Bisogna saper perdere” ha risposto Santana, che ha improvvisato un balletto davanti alla rivale. L'articololatra lela: “Il tuoè rifatto”. E volano “stracci” tra le ragazze proviene da Il Fatto Quotidiano.