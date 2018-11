Millie Bobby Brown e Maddie Ziegler si candidano per essere le nuove Spice Girls in due

Il compenso di Millie Bobby Brown in Stranger Things fa discutere : la baby star pagata quanto Winona Ryder? : Lo stipendio di Millie Bobby Brown in Stranger Things fa già discutere. Mesi fa, Hollywood Reporter aveva pubblicato un articolo in cui spiegava come il cast della serie Netflix avrebbe ricevuto un aumento di salario in vista della terza stagione. Secondo il noto website, i quattro giovani Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, e Noah Schnapp guadagneranno 250,000 dollari ciascuno ad episodio. Gli attori 'maturi', vale a ...

Via alle riprese di Stranger Things 3 : le prime immagini di Millie Bobby Brown sul set : Un'ambientazione completamente diversa da quella a cui siamo abituati. 'Stranger Things' si sposta a Malinu, in California, per lo meno per la scena drammatica girata in questi giorni da Millie Bobby ...

Millie Bobby Brown - la star di Stranger Things canta con i Maroon 5 : Ha proprio talento da vendere la giovane Millie Bobby Brown. L'attrice che è celebre grazie al ruolo che ha ricoperto in Stranger Things, la serie di Netflix, recentemente si è esibita in un mini live,...

I Maroon 5 hanno chiamato sul palco Millie Bobby Brown per cantare insieme "Girls Like You"