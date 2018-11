Milan senza Higuain contro il Betis

Milan - confermata l’assenza di Higuain a Siviglia : le ultime novità ed i convocati : Milan, Rino Gattuso ha deciso di lasciare a casa Gonzalo Higuain per la gara contro il Betis, si rivede invece Calhanoglu Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, ha convocato 19 giocatori per il match di domani sul campo del Betis Siviglia, valido per la quarta giornata del gruppo F di Europa League. confermata l’assenza di Higuain, alle prese con un problema alla schiena. Out anche Calabria, Biglia e Bonaventura. Di nuovo tra i ...