Milan | possibile riposo per Romagnoli | ecco le prove anti-Betis

Leonardo : 'Milan - la Champions è possibile' : MILANO - Il Milan punta al ritorno in Champions League ma sa che 'sarà una stagione sicuramente difficile' . Le ambizioni rossonere sono state riepilogate dal direttore generale dell'area tecnico-...

Crotone - possibile svolta in panchina : un altro ex Milan al posto di Stroppa? : Dopo la retrocessione della scorsa stagione, il Crotone ha iniziato l’attuale campionato di Serie B con ambizioni di promozione. Troppo pochi, quindi, gli 11 punti conquistati dai pitagorici in nove partite perché la dirigenza lasci le cose così come stanno. Il pareggio interno contro la Salernitana (1-1) ha messo a repentaglio la permanenza di Giovanni Stroppa sulla panchina dei rossoblu. La dirigenza Crotonese avrebbe già avviato i ...

Meditare ovunque è possibile : con Art of Living anche in tram a Milano : La scienza ci dice che la meditazione, oltre ad essere salutare per la biochimica del nostro organismo, si riversa nel rapporto con il contesto ambientale in cui siamo inseriti: quando meditiamo ...

Milano-Cortina 2026 - possibile chiusura all'Arena di Verona : Roma, 17 ott., askanews, - Potrebbe essere l'Arena di Verona la location per la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali del 2026 per la cui assegnazione concorrono Stoccolma, Calgari ed il ...

Milan - senti Pato : “ho parlato con Leonardo di un possibile ritorno” : Pato è rimasto molto legato al Milan nonostante l’addio di diverse stagioni fa, adesso il calciatore medita un possibile ritorno “Tornare al Milan? Con Leonardo qualche battuta c’è stata, ha sempre manifestato la sua stima nei miei confronti. Io ho ancora un anno di contratto in Cina, vedremo“. Le parole di Pato al Corriere dello Sport lasciano uno spiraglio in merito al suo ritorno in rossonero. Il Milan al momento ...

Milan - il Chelsea pensa a un difensore rossonero : possibile offerta già a gennaio? : Il Chelsea di Maurizio Sarri avrebbe posato gli occhi su un pezzo pregiato della difesa del Milan, il capitano Alessio Romagnoli. Il 23enne difensore rossonero, dopo aver attirato le attenzioni del Manchester United, secondo il Telegraph, sarebbe entrato nelle grazie dell’ex tecnico del Napoli: Sarri, infatti lo considera il rinforzo adatto per una retroguardia che rischia di perdere sia Gary Cahill che Andreas Christensen. SCARICA ...

Milan - Higuain-Cutrone è una soluzione possibile : L'attacco del Milan con il doppio centravanti ha convinto contro l'Olympiacos e potrebbe essere riproposto anche in campionato

Milano - neonato muore soffocato mentre è con la babysitter : “Rigurgito possibile causa”. Vicini : “Casa era un asilo abusivo” : Un neonato è morto dopo soli 45 giorni di vita, forse a causa di un rigurgito. È successo a Milano, in un appartamento di largo Gelsomini. Ad avvisare i soccorsi, attorno alle 14.00 di venerdì, è stata la sua babysitter, una ragazza peruviana di 33 anni. Il piccolo è deceduto dopo 30 minuti di massaggio cardiaco, mentre veniva trasportato all’ospedale pediatrico Buzzi, distante circa 6 chilometri dall’abitazione. Gli accertamenti ...

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone : 'Provo a rubare più possibile da Higuain. L'esultanza? Non ve lo dico' : Due gol in dieci minuti per salvare il Diavolo. Un'altra serata tutta da ricordare per Patrick Cutrone che dopo essersi ristabilito completamente dall'infortunio che l'aveva tenuto fuori dai campi per ...

Milan - Leonardo : «Ibrahimovic ora è impossibile - ma ci avevamo pensato» : «Ibrahimovic è legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto, ma oggi non c'è nessuna possibilità». Così Leonardo, direttore generale del club rossonero, ha parlato a Sky Sport della clamorosa ipotesi del ritorno dello svedese. Le porte sono chiuse, il bomber gioca negli Usa ai Los Angeles Galaxy , ma ciò non vuole dire che il Milan non ci abbia pensato. «Quando siamo ...

Ibrahimovic al Milan - a volte ritornano : affare possibile a gennaio (RUMORS) : Zlatan Ibrahimovic compie oggi 37 anni e, stando alle ultime indiscrezioni, nella prossima sessione di Calciomercato che apre i battenti a gennaio potrebbe tornare in Italia. Il Milan starebbe infatti pensando al maturo attaccante svedese come uomo ideale in termini di classe, esperienza e rendimento nonostante l'eta' non più freschissima per rinforzare il reparto avanzato alla luce degli impegni nazionali ed internazionali della squadra ...

Milan - Donnarumma : “Vittoria contro Sassuolo possibile svolta” : Intervistato ai microfoni di “Milan Tv”, Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sonora vittoria della squadra rossonera ottenuta ieri sera sul campo del Sassuolo: “Abbiamo ottenuto un successo che ci dà morale, dopo un periodo no. Siamo stati molto bravi ad interpretarla, non era facile, il Sassuolo è una buona […] L'articolo Milan, Donnarumma: “Vittoria contro ...

Milan - Suso : 'Ci manca mentalità da grande squadra - ma Gattuso non ha colpe. E la Champions è ancora possibile' : 'manca mentalità da grande squadra? Sono d'accordo con il mister'. Inizia così la lunga intervista concessa da Suso a Sky Sport , l'esterno spagnolo analizza i limiti del Milan: 'Il gioco da grande squadra ce l'abbiamo, così come tutto il resto, ma non la mentalità . Come quando dobbiamo gestire il vantaggio o stare più ...

Milan - Suso : 'Obiettivo Champions possibile - ma serve la mentalità da grande' : Una tesi, questa, condivisa anche da Suso e ribadita dallo spagnolo nell'intervista esclusiva realizzata da Sky Sport: "Sono d'accordo col mister. Il gioco da grande squadra ce l'abbiamo, così come ...