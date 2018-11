Milan | Higuain salta il Betis C' è ottimismo per la Juventus

Milan - Gattuso : 'Higuain con la Juve? Vediamo come recupera' : TORINO - È stata la partita più difficile. 'Si, tra le più difficili...'. Così Rino Gattuso intervenuto ai microfoni di Milan TV all'indomani della sofferta vittoria dei rossoneri in casa dell'Udinese.

Udinese-Milan 0-1 : Higuain k.o. - decide Romagnoli al 97' : 'Dobbiamo difendere la zona Champions a tutti i costi, dopo la fatica che abbiamo fatto per conquistarla'. Rino Gattuso aveva caricato il Milan così, alla vigilia del match con l'Udinese. E ha portato ...

Serie A - colpaccio Milan con l'Udinese : ancora Romagnoli all'ultimo secondo - Higuain infortunato : Al 92' con il Genoa , al 97' con l' Udinese . Il Milan si aggrappa al suo capitano Romagnoli , che con un altro gol bellissimo regala la terza vittoria di fila ai rossoneri. Al Friuli partita pazzesca:...

Udinese-Milan - Gattuso : “Infortunio Higuain - ha sentito una fitta alla schiena” : Udinese-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato di questa vittoria ottenuta in extremis sul campo dell’Udinese: “Meritavamo di vincere questa partita, siamo arrivati con tanti infortunati e non era facile venire a giocare qua questa sera. L’Udinese è una squadra fisica, abbiamo fatto […] L'articolo Udinese-Milan, Gattuso: “Infortunio ...

